Las plazas de garaje en altura no reducirán el número de plantas de vivienda con el nuevo PGOU de Cartagena

La alcaldesa de Cartagena, Noelia Arroyo, presentó este viernes las propuestas del Gobierno local en la revisión del Plan General, cuya aprobación inicial se debatirá el 12 de febrero en un Pleno Municipal extraordinario, así el nuevo Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) incorporará incentivos para abaratar la construcción y aumentar la oferta residencial. Los edificios podrán resolver el aparcamiento obligatorio en superficie sin perder plantas para vivienda; la conservación de restos arqueológicos no implicará renunciar a edificabilidad; suelos previstos para equipamientos que no resulten necesarios podrán destinarse a vivienda; y las promociones de vivienda protegida en suelo libre tendrán una prima de edificabilidad del 40%.

Una de las novedades es la autorización para construir plantas de garaje sin que se reduzca el número de plantas de vivienda. Es una solución inicialmente ideada para zonas inundables que se extenderá a todo el municipio para abaratar costes.

La propuesta permite situar plazas de aparcamiento en planta baja o en plantas superiores sin que computen en edificabilidad ni en número de plantas, de modo que el edificio no tenga que “sacrificar” alturas residenciales por destinar niveles a aparcamiento.

El texto limita su aplicación en manzana cerrada a actuaciones sobre manzanas completas o ámbitos homogéneos y sujeta la solución a criterios de integración urbana.

Esta modificación tiene especial relevancia en lo que respecta al Plan Rambla, el proyecto urbanístico de Tomás Olivo en la avenida del Cantón para la construcción de más de 1.500 viviendas, cuya modificación de las condiciones de edificabilidad en 2012 llevó al promotor a litigar contra el Ayuntamiento.

Si bien, en esta ocasión el Plan Rambla "se mantiene tal y como está, aunque sí que hay medidas que con carácter general van a afectar al Plan Rambla como el poder hacer aparcamientos en altura en zonas inundables, si bien servirán para todo el municipio eran algunas de las peticiones para poder construir ahí".

Asimismo, también hay otras parcelas sin edificar repartidas por el municipio que este plan va a "desbloquear", aunque la regidora municipal no quiso dar todos los detalles para "dejar algo para el Pleno", sí concretó que también se iban a solucionar problemas concretos basándose en las alegaciones presentadas. Según detallaron han recibido 1600 de las cuales unas 160 se han estimado en su integridad y unas 400 de forma parcial.

En paralelo, el Ayuntamiento plantea ampliar las opciones de suelo para vivienda protegida mediante el cambio de calificación de propiedades municipales hoy calificadas como equipamiento y en desuso, con el fin de permitir vivienda residencial colectiva.

La propuesta abre esta posibilidad también a suelos privados de equipamiento, con la condición de que no sean reservas para usos educativos ni sanitarios.

Arroyo subrayó como incentivo principal para aumentar la vivienda protegida la prima que se otorgará al residencial libre. En concreto, las parcelas de uso residencial libre que destinen toda la promoción a vivienda protegida podrán beneficiarse de un incremento de hasta el 40%. Ese incremento podrá llegar al 50% cuando se trate de parcelas públicas. Para que se produzca este beneficio, el cambio a vivienda protegida debe producirse en toda la promoción.

En el bloque de reducción de costes, el texto añade que los espacios comunes de uso comunitario no computarán a efectos de edificabilidad dentro de ciertos límites: en vivienda colectiva, hasta el 10% de la superficie residencial computable, con un máximo de 300 m²; y en alojamiento comunitario, hasta el 15%, con un máximo de 500 m².

Asimismo, la alcaldesa destacó la importancia, para la recuperación del casco histórico, de las medidas de compensación vinculadas a la aparición de restos arqueológicos, una de las causas habituales de sobrecostes y de solares sin edificar.

El Gobierno propone compensar con incrementos de edificabilidad de hasta el 35% cuando se localicen restos, y de hasta el 40% cuando la promoción se destine a vivienda sujeta a algún régimen de protección pública. Si la protección patrimonial o paisajística impidiera materializar ese incremento en el propio solar, el aprovechamiento no ejecutado podrá trasladarse a otra parcela. La alcaldesa ha subrayado que es una medida pionera, ideada en Cartagena para un problema local muy específico.