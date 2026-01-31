Giménez Gallo denuncia que se aumenta la edificabilidad en terrenos contaminados

El portavoz de MC Jesús Giménez Gallo denunció este viernes que el nuevo Plan General "es profundamente negativo para los intereses de los cartageneros".

Según el líder de la formación local "está basado en el miedo de que Tomás Olivo lo vuelva a tumbar, la opacidad y una visión que frena el desarrollo real del municipio mientras concede más derechos a los especuladores de siempre".

Giménez Gallo señaló que "estamos ante un Plan General fantasma, un papel que la alcaldesa aún no ha presentado, pero del que lleva meses haciendo saraos".

MC está de acuerdo en que Cartagena necesita un nuevo planeamiento, pero reprocha que la oposición no ha participado en el proceso de alegaciones.

El portavoz municipal denunció que las propuestas del ejecutivo local "permiten aumentar la edificabilidad en terrenos contaminados como los presentes en El Hondón, Zinsa o Peñarroya, mientras bloquea el crecimiento de los pueblos ribereños del Mar Menor como Los Belones, Los Nietos o Mar de Cristal, condenándolos a la marginación".

"Cartagena es el único territorio del entorno donde se prohíbe crecer. No se ofrece futuro ni a quienes están ni a quienes quieren venir", destacó desmontando "la gran mentira de las 100.000 viviendas", porque "se construyen unas 200 viviendas al año, por lo que a este ritmo necesitaríamos cinco siglos para cumplir esa promesa".

Giménez Gallo criticó que "hay que tener mucha desfachatez para contar como suelo disponible terrenos contaminados o bloqueados judicialmente y recordando que el 83% del suelo del municipio es suelo no urbanizable, mientras en el 17% restante se computan los terrenos contaminados".

Zona de Actividades Logísticas

MC también alertó de que se "expulsa la inversión privada, incluso aquella que cuenta con sentencias favorables, y elimina actuaciones estratégicas como la de Los Camachos, renunciando a suelo industrial clave y a la Zona de Actividades Logísticas".

"Es imposible no pensar que este freno al crecimiento responde a directrices de sus jefes desde Murcia para que Cartagena no se desarrolle como merece", cuestionó Giménez Gallo, quien cree que "esto pone de manifiesto que ni el Gobierno regional ni el Gobierno de España trabajan por Cartagena".

Para MC, este PGOU "rompe Cartagena, alimenta el desencanto y da oxígeno al segregacionismo en el Rincón de San Ginés, al tiempo que castiga a la industria agrícola y turística, empujando el suelo agrícola hacia placas solares o plantas de biogás sin ofrecer alternativas ni reconversión al sector".

En este sentido, Giménez Galló calificó a Vox como "derechita inánime", ya que "tanto que dice defender la agricultura precisamente, esté fomentando que nuestro paisaje se convierta en el huerto solar de Europa".

MC exige la retirada inmediata del documento y plantea sus prioridades: eliminar la edificabilidad en terrenos contaminados hasta su descontaminación, permitir el cierre y desarrollo de los núcleos costeros como Los Belones o Mar de Cristal, actuar contra la acumulación especulativa de solares, celebrar una presentación pública real con técnicos y cartografía para que todos los cartageneros puedan escucharlo, así como incorporar el informe de inundabilidad de la UPCT y explicar los intereses económicos que hay detrás de determinadas recalificaciones.

"Con su Plan General y con sus ideas no se construirá ninguna vivienda en Cartagena", aseveró el líder de MC, poniendo ejemplos como el de Benidorm, cuyo ayuntamiento va a tener que pagar 350 millones de euros "por negligencias del mismo tipo que va a cometer Arroyo en este Plan General".

"Poner por delante los intereses de los cartageneros es votar en contra de este Plan General", concluyó Giménez Gallo.