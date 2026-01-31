Polémica
Arroyo garantiza que no se pondrá en marcha la planta de biogás en Los Camachos
La alcaldesa defiende que la modificación del PGOU permitirá frenar su instalación
"No habrá planta de biogás en Los Camachos". Así de rotunda se ha mostrado la alcaldesa, Noelia Arroyo, al referirse a los cambios en los usos del suelo que introducirá la modificación del Plan General de Ordenación Urbana que tramita el Gobierno local de Cartagena.
"Hay una confrontación social con la instalación de una planta de biogás en Los Camachos, nos pedían que intentásemos resolver esta situación, a día de hoy los técnicos nos decían que no podíamos frenar ese proyecto si hay una declaración de impacto ambiental positiva y tienen licencia no hay ninguna herramienta para frenar ese desarrollo", detalló la regidora municipal.
Acto seguido, comentó que la oportunidad para evitar su instalación viene dada por la modificación del Plan General para evitar la localización de este tipo de plantas y ordenar mejor su ubicación, "permite ya reflejar que sí se puede instalar y que no".
Los vecinos afectados por este proyecto llevan varias sesiones plenarias acudiendo a manifestarse a las puertas del Palacio Consistorial.
Este mismo jueves el Pleno Municipal dio luz verde a la elaboración de una ordenanza municipal que regule la instalación de plantas fotovoltaicas y demás infraestructuras de producción de energía solar en el término municipal, puesto que los proyectos para realizar huertos solares en zonas como Los Belones también han levantado gran suspicacia social.
