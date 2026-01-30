Unanimidad en Cartagena para alejar las fotovoltaicas de los núcleos residenciales

Los vecinos de la Plataforma del distrito 7, que integra El Algar, El Beal y Rincón de San Ginés, y que han liderado la respuesta vecinal contra la instalación de huertos solares en la zona, acudieron al Pleno del Ayuntamiento de Cartagena este jueves y han visto aprobada por unanimidad la moción presentada por el portavoz de MC, Jesús Giménez Gallo, instando al Gobierno local a iniciar los trámites administrativos y técnicos necesarios para la elaboración y aprobación de una ordenanza municipal reguladora de la instalación de plantas fotovoltaicas y demás instalaciones de producción de energía solar en el término municipal de Cartagena.

Desde la formación local valoran este acuerdo como un paso imprescindible para garantizar la convivencia, la seguridad jurídica y un desarrollo ordenado del municipio, aunque advierten de que "la falta de previsión política en los últimos años ha provocado conflictos que ahora ya son difíciles de revertir".

Giménez Gallo señaló de que "el problema es que hemos llegado tarde", recordando que algunos proyectos fotovoltaicos ya tramitados, como el situado junto a Los Belones, pueden resultar irreversibles si no se modifican sus condiciones. Y es que, el líder de MC apuntó durante el debate plenario que "los vecinos han podido comprobar que existen dos formas de legislar este asunto: por un lado, el Plan General y por otro el de la convivencia diaria, que es donde actúan las ordenanzas municipales".

El portavoz municipal defendió que una ordenanza municipal "no es nada extraordinario ni complejo, es una herramienta del día a día de cualquier ayuntamiento para regular la convivencia", reprochando al Gobierno local "haber dejado pasar el tiempo hasta que el conflicto ha estallado".

Por su parte, el portavoz del Grupo Municipal Socialista, Manolo Torres, anunció que el PSOE va a exigir que el nuevo Plan General de Ordenación Urbana contemple una banda de protección frente a la instalación de placas fotovoltaicas de 600 metros respecto al suelo urbano residencial y urbanizable, tanto sectorizado como sin sectorizar, en lugar de a 200 metros como establece el documento inicial.

Asimismo, desde el PSOE se exigirá que el nuevo Plan General no autorice nuevos desarrollos urbanísticos en el entorno del Mar Menor para impedir que se siga deteriorando.

"Nos preocupan nuestros vecinos y queremos garantizar su calidad de vida. Por eso reclamamos que la banda de protección prevista se amplíe, para que puedan vivir tranquilos. Además, no queremos que se urbanice nada más junto al Mar Menor porque la presión urbanística ya es exagerada y hay que seguir protegiéndolo", hizo hincapié Torres.

Además, el PSOE también reclamará que se acepten como núcleos rurales los solicitados por los vecinos, como son, entre otros las Casas del Pino, Casas de Belmonte y Collado Mochuno, solicitados por la asociación de vecinos de Canteras; Los Roses de Canteras, solicitado por la asociación de vecinos de Los Díaz; y Las Matildes, solicitado por la asociación de vecinos de El Algar y varios ciudadanos.

El portavoz de Vox, Gonzalo López Pretel, manifestó no estar en contra de la "soberanía energética", mientras que estas instalaciones no se hagan contra los intereses de los vecinos.

El portavoz de Sí Cartagena, Juan Pedro Torralba, incidió en que es importante garantizar el desarrollo de los pueblos y la protección al medio natural.

Asimismo, todos los grupos han coincidido en que el Plan General de Ordenación Urbana es la clave para el control de estas instalaciones, explicando el concejal de Urbanismo e Infraestructuras, Diego Ortega, que si bien la ordenanza puede regular ciertas cuestiones, y por ello se dará instrucciones a los técnicos que se ponga en marcha su tramitación, la prohibición de este tipo de instalaciones debe recogerse en el Plan General de Ordenación Urbana.

Ortega, "apartándose del 'politiqueo' y siendo lo más práctico posible", afirmó que si no se incluía la prohibición en el Plan General todavía podían seguir instalándose huertos solares en el municipio, es más, recordó que el ejecutivo local prohibirá su instalación, así como la de plantas de biogás, en el documento.

Noticias relacionadas

Ortega, quien lleva el peso de su tramitación, anunció que el próximo 12 de febrero la alcaldesa, Noelia Arroyo, convocará un pleno extraordinario para la aprobación provisional de la revisión del PGOU.