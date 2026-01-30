Festejos
Las cuadrillas toman Tallante este fin de semana en la Feria ‘Cartagena Oeste en Flor’
Más de 20 puestos artesanos, rutas etnográficas y un encuentro de cuadrillas animarán la localidad
L.O.
El pueblo de Tallante, perteneciente a la diputación de Campo Nubla, celebrará este fin de semana la IV edición de la feria ‘Cartagena Oeste en Flor’, una cita que reunirá a vecinos y visitantes en torno a las rutas etnográficas, la artesanía y los tradicionales Cantos de Pascua, en un ambiente festivo pensado para la convivencia y la puesta en valor del patrimonio cultural del entorno rural.
El programa arrancará el sábado a las 10.30 horas con la apertura del Museo Etnográfico del Campo de Cartagena, ubicado en Los Puertos de Abajo, donde se desarrollará un taller de esparto y, a partir de las 12.00 horas, una charla sobre la técnica de la piedra seca a cargo de la Asociación La Pedrisa.
Este sábado se realizará un taller de esparto en el Museo Etnográfico del Campo de Cartagena
Ese mismo día, a las 9.00 horas, tendrá lugar la primera de las rutas etnográficas, que recorrerá el trayecto entre la Rambla de Los Jarales y el Barranco de Ságena. La segunda ruta se celebrará el domingo, también a las 9.00 horas, por un tramo del PR-MU 107, Sendero de Tallante. En ambos casos, las plazas son limitadas y es necesaria inscripción previa a través del correo electrónico info.soldecocosterrestre@gmail.com.
De compras artesanales
La jornada del domingo concentrará buena parte de la actividad festiva. A partir de las 9.00 horas abrirá el mercado de artesanía, con más de una veintena de puestos que ofrecerán productos de esparto, jabones, embutidos, pan de masa madre, quesos y elaboraciones realizadas mediante cocina solar, además de cerámica, marionetas, abalorios de aluminio y artículos de madera, plata y macramé.
A las 10.00 horas se servirá chocolate con bollos, y una hora más tarde las cuadrillas protagonizarán un pasacalles. Durante la mañana también se impartirá un taller de serigrafía textil a cargo de El Remolino.
Este domingo se celebrará el XXIV Encuentro de Cuadrillas Memorial Alfonso ‘El Claro’
El momento central de la feria llegará a las 12.00 horas con la celebración del XXIV Encuentro de Cuadrillas Memorial Alfonso ‘El Claro’, en el que participarán las cuadrillas de Zarzadilla de Totana, Perín, Isla Plana, Molinos Marfagones y Tallante.
A las 14.00 horas se servirá una gran paella popular, tras la cual actuará la cantante Marta Saorín, que interpretará un repertorio de distintos géneros musicales. Durante toda la jornada, la cantina ofrecerá comida y bebida a precios populares.
La IV Feria ‘Cartagena Oeste en Flor’ está organizada por la Asociación de Vecinos, la Comisión y la Cuadrilla de Tallante, junto a la Asociación Soldecocos, con la colaboración de la Asociación La Pedrisa, El Remolino Escenario, la Junta Vecinal de Perín y las concejalías de Festejos y Comercio del Ayuntamiento de Cartagena.
