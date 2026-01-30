El Consejo Rector de la Estrategia Marítima impulsará el desarrollo sostenible del litoral de Cartagena

La Confederación Comarcal de Organizaciones de Empresarios de Cartagena (COEC) celebró este jueves la II Jornada de Economía Azul y Sostenibilidad bajo el lema 'Estrategias Institucionales e Innovación para la Economía Azul en la Región de Murcia, un encuentro financiado por el Instituto de Fomento de la Región de Murcia.

La jornada comenzó con la ponencia de Emilio María Dolores Pedrero, responsable del Servicio de Pesca y Acuicultura de la Dirección General de Producción Agrícola, Ganadera y Pesquera, quien reflexionó sobre cómo la Economía Azul necesita innovación e investigación con un plan de medidas. Bajo el título 'Economía Azul 2030: innovación, gobernanza y oportunidades para la Región de Murcia', Dolores Pedrero adelantó la próxima creación de un Consejo Rector de la Estrategia Marítima de la Región de Murcia.

“Ese Consejo Rector se va a aprobar próximamente para trabajar en vocaciones marítimas, desarrollo costero, recopilación y análisis de datos, además de la propuesta de la oficina técnica azul. Nos lo tenemos que creer. La Economía Azul es algo tangible para los que vivimos al lado de la costa, es bienestar social si desarrollamos una estrategia y es necesario apoyarla desde un respeto por el medio ambiente”, afirmó Dolores Pedrero.

En una mesa redonda María del Mar Martínez Ballester, directora de Promoción Turística en el Instituto de Turismo de la Región de Murcia, Sara Oliveira Da Costa, responsable de Navantia COEX Green Energies y Noelia Ortega Ortega, directora del Centro Tecnológico Naval y del Mar dieron su visión sobre sectores clave ante el desafío de la Economía Azul.

La directora de Promoción Turística señaló que “la apuesta es clara por un Turismo Azul, un paso más del turismo de sol y playa, más sostenible. Buscamos dar visibilidad a nuestros recursos naturales, que permita con la digitalización y profesionalización de las empresas, más allá del verano, desestacionalizar el turismo”.

A continuación, Noelia Ortega describió la necesaria innovación para transformar el sector marítimo en una Economía Azul porque “aquí con el Mar Menor estamos sensibilizados con la sostenibilidad. Los datos son importantes para conocer el estado de nuestros mares y el impacto de la Economía Azul en el empleo, la economía. La innovación y la tecnología pueden contribuir a grandes retos”.

Posteriormente, la responsable de Navantia COEX Green Energies, Sara Oliveira Da Costa, reflexionó sobre cómo Navantia con más de 300 años de historia de construcción naval, se abrió al mercado con una división de energías vinculadas a esta economía. “Participamos en proyectos que ayudan a la sostenibilidad y que tienen que ver con el cuidado de fauna. En Cartagena pudimos recoger residuos de los mares, pequeñas acciones dan valor a esa sostenibilidad”, señaló.

La jornada concluyó con una segunda mesa de diálogo sobre emprendimiento azul con iniciativas reales que generan valor y sostenibilidad, con la presencia de Fernando Muñoz Bozzo, jefe de área del Departamento de Explotación de la Autoridad Portuaria de Cartagena (APC), Gregorio Ayllón Asís, CEO de Balizamientos y Obras Hidráulicas, Inmaculada Torres Cano, oceanógrafa de la Cofradía de Pescadores de Mazarrón y Antonio Tárraga, responsable de Biosostenibilidad Proteica.