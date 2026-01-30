La CHS abre expediente sancionador al Ayuntamiento de Cartagena por la parcela de Los Mateos

La Confederación Hidrográfica del Segura, organismo dependiente del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, ha abierto un expediente sancionador al Ayuntamiento de Cartagena por la parcela municipal contaminada de Los Mateos.

La CHS ha recibido una denuncia de la Asociación de Vecinos del Sector Estación contra el Ayuntamiento de Cartagena, como titular de la parcela donde se ubica un foco contaminante de residuos peligrosos.

Según consta en la denuncia, dicho acopio de residuos carece de cualquier tipo de medida estructural de contención, impermeabilización o gestión de lixiviados, encontrándose directamente sobre el suelo permeable y a la intemperie, lo que ha provocado durante los episodios de lluvias la contaminación del Dominio Público Hidráulico.

Además, con fecha a finales de 2025 recibieron otra denuncia de la asociación tras los episodios de lluvias ocurridos en diciembre de ese año.

Tras analizar la documentación presentada por los denunciantes, el Área de Calidad de las Aguas ha propuesto la incoación de expediente sancionador contra el Ayuntamiento, al constituir una actividad contaminante prohibida conforme a la Ley de Aguas.

Además, impone al Consistorio la obligación de adoptar medidas de contención y retención que impidan que las aguas pluviales entren en contacto con las acumulaciones de residuos peligrosos y que además garanticen que aquellas aguas que puedan haber entrado en contacto con estos residuos sean retenidas y almacenadas hasta ser retiradas por gestor autorizado, sin que en ningún caso alcancen el Dominio Público Hidráulico, en aguas superficiales y subterráneas.

La adopción de estas medidas no podrá suponer la generación de polvo o partículas sólidas que puedan ser arrastradas por las aguas de escorrentía.

Asimismo, la CHS ha solicitado a la Dirección General de Medio Ambiente de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia que les informe si basándose en la documentación de la que disponen y de las actuaciones efectuadas por su parte se derivan evidencias o indicios de contaminación de las aguas subterráneas, pero todavía no han recibido la información.