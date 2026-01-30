El 6 de febrero los trabajadores de Sabic mantendrán una reunión con la dirección en Holanda

Los trabajadores de Sabic han comenzado este viernes su primera jornada de huelga, “como no hemos podido llegar todavía a una negociación con la Dirección Europea, convocamos estas dos jornadas de huelga esta semana y dos la semana que viene, con una manifestación el día 3 en Cartagena, si no consiguieramos ningún acuerdo, seguiríamos con una acampada”, explicó el presidente de Comité de Empresa, Pascual Sánchez.

El representante de los trabajadores anunció que el próximo 6 de febrero mantendrán una reunión en Holanda con la Dirección Europea para intentar negociar “primero para parar esta venta, y si no es posible, para conseguir acuerdos que protejan a las personas”.

“Esperamos que después de la reunión de este jueves entre el Ministro de Industria el Gobierno Autonómico con la dirección, valoramos de forma muy positiva, que pueda desbloquear nuevos movimientos de la empresa y con este paro de producción podamos llegar a forzar un acuerdo”, apuntó Sánchez.

“Creo que ha habido un muy buen trabajo de la Comunidad Autónoma y del Gobierno de España presionando a nivel institucional, pero digamos que Sabic no se comprometió con Comunidad y Ministerio a que llevaría ella el plan social y el cierre”, señaló el representante de los trabajadores.

Por último, Sánchez detalló que el seguimiento de la huelga está siendo del 90% pero que “es una planta química y los servicios mínimos son muy amplios para la seguridad de las instalaciones, pero fuera de los servicios mínimos, el seguimiento es del 90%”.