El Pleno de Cartagena recuerda a Sabic que obtuvieron los terrenos de la Aljorra gratis y han recibido millones de euros en subvenciones

La Corporación Municipal del Ayuntamiento de Cartagena saca adelante una Declaración Institucional de apoyo los trabajadores de Sabic y a sus familias tras los últimos acontecimientos que generan incertidumbre laboral y afectan de forma directa al tejido industrial del municipio y a la red de empresas auxiliares vinculadas a la factoría.

De esta forma, el Pleno expresa su rechazo al cierre de la planta Lexan 1 que "pone en riesgo varios cientos de puestos de trabajo directos y miles de empleos indirectos vinculados a la actividad de la planta".

En este sentido, el Ayuntamiento de Cartagena quiere recordar expresamente a Sabic y a Mutares el esfuerzo realizado por las administraciones que cedieron de forma gratuita los terrenos para la instalación de la factoría en Cartagena, "esfuerzo pagado con presupuesto público por todos los ciudadanos y que se ha mantenido a lo largo de los años con decenas de millones de euros en subvenciones y apoyo económico".

La Corporación municipal considera prioritario preservar el empleo y la continuidad de la actividad industrial en Cartagena y asume el liderazgo y la responsabilidad de este objetivo con la Mesa de la Formación de las Nuevas Industrias, que impulsará las actuaciones necesarias encaminadas a cumplir con este fin.

El Ayuntamiento expresa su solidaridad con la plantilla y respalda sus reivindicaciones de estabilidad, información y garantías de futuro.

Diálogo con el Comité de Empresa

El Ayuntamiento de Cartagena insta a la dirección de Sabic y a la empresa Mutares a entablar de inmediato un diálogo con el Comité de Empresa, con mediación de las administraciones públicas, para aportar certidumbre sobre el futuro de la planta y asumir sus responsabilidades con los trabajadores mediante la urgente adopción de unos compromisos claros y verificables como la garantía de mantenimiento de todos los puestos de trabajo, la actividad y evitar despidos; y un plan que asegure la continuidad productiva en La Aljorra, con mantenimiento de capacidades, inversiones y seguridad industrial, mediante la realización de las inversiones necesarias de modernización y actualización de las instalaciones de Cartagena, y con la puesta en marcha una hoja de ruta que ofrezca a los trabajadores garantías sobre la continuidad de la actividad y tranquilidad acerca de su futuro laboral.

Asimismo, el Pleno exigen un plan social que garantice la salida digna de cualquier empleado y oportunidades de recolocación o reindustrialización, con soluciones pactadas y no traumáticas, con medidas de protección laboral y social para toda la plantilla y las empresas auxiliares, así como información completa y periódica sobre la situación de la factoría en Cartagena y una negociación real con la representación legal de los trabajadores.

El Pleno reafirma su disposición a colaborar en las actuaciones que faciliten la protección del empleo y el futuro industrial de Cartagena y también se compromete a mantener una interlocución permanente con la plantilla y sus representantes para canalizar iniciativas y trasladar la situación a los ámbitos donde corresponda adoptar decisiones.

Por último, Corporación hace un llamamiento a la unidad de acción entre las administraciones local, regional y nacional y los agentes sociales, con el objetivo de defender el empleo, sostener la industria y dar certezas a las familias afectadas.