El juez rechaza el sellado de la parcela municipal contaminada de Los Mateos en Cartagena

El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. 1 ha desestimado que exista inacción por parte del Ayuntamiento de Cartagena en la parcela de Los Mateos y ha rechazado la solicitud de sellado formulada por la Asociación de Vecinos del Sector Estación, que pedía la paralización y cierre del solar mientras se resolvía el procedimiento judicial.

El auto, dictado este miércoles, desestima las medidas cautelares reclamadas por la asociación, que pedía que el Ayuntamiento ordenara el sellado inmediato de la parcela, en la que ya se han iniciado trabajos de excavación.

El juez concluye que no concurren los requisitos legales para acordar esas medidas y subraya que no puede sostenerse que el Ayuntamiento haya permanecido inactivo.

La resolución recoge que existen actuaciones administrativas en marcha, entre ellas el proyecto de retirada de residuos aprobado en abril de 2025 por la Dirección General de Medio Ambiente, así como los trámites posteriores vinculados a ese expediente.

El juzgado señala que la situación denunciada no es sobrevenida ni reciente, sino conocida desde al menos 2023, y advierte de que la medida solicitada suponía anticipar el fondo del procedimiento principal, algo que no corresponde a la fase cautelar.

La resolución tiene en cuenta además la prueba pericial practicada durante el proceso, que no acredita la existencia de daños irreparables derivados de la no adopción inmediata del sellado solicitado. Por ello, el juez concluye que no existe urgencia ni riesgo que justifique una intervención judicial anticipada.