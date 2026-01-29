El instituto de El Algar estrena una biblioteca 'del pueblo y para el pueblo'

Este miércoles el Instituto Pedro Peñalver de El Algar inauguró, coincidiendo con la festividad de Santo Tomás de Aquino, la iniciativa Biblioteca Abierta.

Se trata de un proyecto que ha llevado a cabo el centro en colaboración con la Asociación de Padre y Madres de Alumnos y varias asociaciones de la localidad, destinado a promover la lectura, no solo entre el alumnado, sino también en familias y vecinos, poniendo a su disposición un fondo bibliográfico de más de cinco mil volúmenes.

De esta manera tratan de paliar la ausencia de una biblioteca pública de la que carece este pueblo de más de siete mil habitantes. "Llevo 18 años de director en El Algar y mi primera actuación fue intentar abrir la biblioteca al pueblo en 2006, desde entonces lo estoy intentando hasta que este año lo hemos hecho sin apoyo de la Administración", explicó el director del centro, Miguel García, quien se muestra ilusionado con una iniciativa que ha unido al pueblo en pro de la cultura.

Además de los alumnos del instituto, cualquier persona del pueblo podrá retirar un libro de la biblioteca en préstamo. Para hacer efectivo este proyecto los profesores que integran la comisión de biblioteca del centro han catalogado para préstamo hasta ahora más de 1500 libros que han puesto a disposición de todos los posibles usuarios para que puedan ser solicitados a través de la web del Pedro Peñalver. "Han hecho un trabajazo con el catálogo, añadiendo las portadas de los libros y la sinopsis", destacó García.

Hasta ahora se han registrado más de 90 familias para poder solicitar libros más los 650 alumnos. Tanto profesores como miembros del AMPA van a hacer turnos de manera voluntaria, en algunos casos por la tarde, para que puedan acudir los interesados a cambiar los volúmenes como muestra de su implicación en el proyecto.

Han solicitado al Ayuntamiento de Cartagena que destinen allí a una persona para poder ampliar el horario. "Nosotros ofrecemos un fondo bibliográfico con cerca de 7.000 volúmenes, el espacio, pagamos la luz, la limpieza, todo. Pero necesitamos a alguien que esté allí", comentó el docente, para lo que pide la coordinación de las administraciones local y regional.

Teniendo en cuenta que la apertura de este espacio también permitirá a los estudiantes de la zona acudir a realizar sus tareas porque "El Algar no tienen una sala de estudio en condiciones, ya que hay una, pero está al lado de un local de zumba", pues otro de sus objetivos a la hora de poner esta iniciativa en marcha era poder ofrecer un espacio adecuado a las necesidades de los escolares.

Numerosas asociaciones, comercios y particulares de El Algar han colaborado donando volúmenes para enriquecer el catálogo de esta Biblioteca. "Estamos muy ilusionados ahora mismo con lo que estamos haciendo, se ha implicado el pueblo entero. Ha sido emocionante", celebró el director del centro, quien apuntó que "he estado en otros lugares y no he visto un pueblo con unos vecinos tan implicados en la mejora de su localidad, son muy activos".

La idea surgió al ver que "el nivel de comprensión lectora de los alumnos es muy bajo, no solo en El Algar, sino de forma generalizada. Tenemos claro que por mucho que desde el centro intentes animar a un alumno a que se lea un libro, lo que realmente le va a influir es que en su casa se lea y que las familias estén implicadas también con esto".

A pesar de la falta de apoyo institucional, además del préstamo de libros van a realizar otras actividades culturales como conciertos, charlas y conferencias. De hecho este miércoles tuvo lugar un concierto de cuerda y recital de poesía a cargo de estudiantes del instituto para dar inicio a este proyecto.