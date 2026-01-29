Impulso europeo a la supermanzanas en Cartagenas: el cruce de Wsell de Guimbarda con Pintor Balaca tendrá la primera

La Unión Europea ha concedido unos dos millones de euros al Ayuntamiento de Cartagena para comenzar a desarrollar su modelo supermanzanas en El Ensanche. Este proyecto se basa en la creación de nuevas áreas de convivencia para los vecinos como elementos de pacificación del tráfico que eviten prohibiciones de paso en zonas de bajas emisiones.

Se trata del proyecto SuperGREENBlocks, con el que el Ayuntamiento ha concurrido a la convocatoria LIFE 2025, orientada a actuaciones en materia de medio ambiente, clima y energía.

La primera actuación prevista se ubica en el cruce de las calles Wsell de Guimbarda y Pintor Balaca, donde se plantea la creación de una pequeña plaza que funcione como elemento de calmado del tráfico y como nuevo espacio de uso vecinal.

Este tipo de intervenciones permiten reducir ruido y contaminación, mejorar la seguridad y recuperar espacio público, manteniendo el acceso a las viviendas y reordenando el aparcamiento para conservar un número similar de plazas.

Desde el Consistorio defienden que con esta iniciativa se cumple con la obligación legal de reducir el ruido y la contaminación en las zonas de bajas emisiones, pero sin prohibir el paso de vehículos y sin imponer restricciones, organizando mejor el tráfico hacia las calles que están preparadas para asumirlo y ganando espacio público para el uso cotidiano del barrio.

El arquitecto, Salvador García Ayllón, investigador principal del grupo de I+D de Política Territorial, Planificación Ambiental y de las Infraestructuras de la Universidad Politécnica de Cartagena aseguró que este proyecto, basado en el codiseño y la participación ciudadana, impulsará “un entorno que revalorice socialmente y económicamente todo el entorno del ensanche de la ciudad, generando un nuevo modelo alternativo a lo que están planteando en otras ciudades”.

Asimismo, Cartagena será una de las primeras ciudades en instalar este modelo.

El proyecto cuenta con un presupuesto total de 2,72 millones de euros, de los que cerca de 700.000 euros corresponden a fondos municipales.

El Ayuntamiento actúa como entidad coordinadora de un grupo internacional en el que participan entidades técnicas y académicas, entre ellas la UPCT, además de socios de Italia y Hungría, lo que permitirá contrastar este modelo en ciudades de tamaño medio con contextos urbanos similares.

El proyecto incorpora también actuaciones de renaturalización del espacio urbano, incremento de superficies verdes y procesos de participación ciudadana para definir el diseño y los usos de los nuevos espacios. El programa LIFE permitirá evaluar los resultados con indicadores objetivos y sentar las bases para extender este modelo a otros barrios de la ciudad en fases posteriores.

Según explicaron desde el Consistorio, es un programa de cinco años, en el primero se diseñan actuaciones junto a los vecinos y a partir del segundo se ejecutan, si bien "los de Cartagena se realizarán pronto porque están avanzados los diseños".

El mapa de las supermanzanas que aparece en el proyecto del año 2017 / L.O

Cabe recordar que la alcaldesa, Noelia Arroyo, sacó del cajón esta iniciativa en febrero de 2025, partiendo de un documento elaborado en 2017 por los mismos técnicos municipales que comparecieron el pasado año con la primera edil. Según este proyecto, al que tuvo acceso La Opinión, las supermanzanas estarían ubicadas en las zonas delimitadas por el Paseo Alfonso XIII, la Alameda San Antón, la Avenida Reina Victoria y la Calle Ángel Bruna, al igual que en el modelo presentado por Arroyo.