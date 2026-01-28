El PSOE exige la retirada inmediata del material contaminado de Los Mateos para evitar que se dispersen por los fuertes vientos en Cartagena

El Grupo Municipal Socialista reclama la retirada inmediata del material contaminado de la parcela municipal de Los Mateos, que "está amontonado sin protección y que se está dispersando a consecuencia de los fuertes vientos de hasta 90 kilómetros de hora que están azotando el municipio y que han obligado a activar la alerta naranja hasta el jueves".

El portavoz socialista, Manolo Torres, señala que "los plásticos con los que habían cubierto las montañas de material contaminado han sido arrastrados por el viento, permitiendo la dispersión de la tierra contaminada hacia las viviendas colindantes".

“Es increíble que el Ayuntamiento saque las instrucciones que se deben seguir en episodios de alerta por viento como el que estamos viviendo, pero se olvide de los vecinos de Los Mateos, que están enfrente de la parcela contaminada en la que hay montañas de material contaminado sin protección de ningún tipo. No les han informado de las precauciones que deben adoptar a pesar de que estamos en alerta y viven frente a toneladas de residuos tóxicos amontonados”, destaca Torres.

La retirada de este material debe realizarse siguiendo la normativa, en camiones estanco y a plantas de tratamiento homologadas, tal y como recogió este lunes La Opinión.

Noticias relacionadas

“El Gobierno de Arroyo debe velar porque se cumpla la normativa y garantizar la seguridad de los vecinos de las inmediaciones, donde no podemos olvidar que también hay colegios y escuelas infantiles”, reitera Manolo Torres.