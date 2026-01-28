Sorteo
La ONCE reparte más de un millón de euros en Alumbres
La localidad recibe suerte cuando acaba de sufrir los estragos del incendio en Escombreras
La ONCE ha repartido 1.050.000 euros en Alumbres, que recibe suerte en un momento sensible, ya que se acaba de producir un escandaloso incendio en el entorno del valle de Escombreras.
Según ha informado la organización, el agente vendedor Francisco Alcaraz Boscada distribuyó 30 cupones premiados con 35.000 euros cada uno, lo que suma un total de 1.050.000 euros.
Los cupones se vendieron en el punto habitual del agente, en Calle Mayor, 57, en las inmediaciones del Supermercado Upper, un lugar de paso diario para muchos vecinos.
- Una gran columna de humo alerta a Cartagena por un incendio en Repsol
- El Consejo de Ministros aprueba abrir un acceso público por El Portús a Cala Morena en Cartagena
- Los 'panteras negras' pacifican El Algar
- Transforman 23 locales en 30 viviendas en Cartagena en los últimos dos años
- La caballería' llega a El Algar en Cartagena
- Se han reído de los trabajadores': la plantilla de Sabic en Cartagena plantea parar la producción tras la reunión con el vicepresidente europeo
- Presentan una moción de censura al Presidente del Comité de Empresa Lhicarsa en Cartagena
- Paralizada la obra de adecuación de la calle Morería de Cartagena
El PSOE exige la retirada inmediata del material contaminado de Los Mateos para evitar que se dispersen por los fuertes vientos en Cartagena
Comisiones denuncia que continúan inutilizadas 28 camas tras el incendio en el Santa Lucía de Cartagena
Hola, Cartagena. Nos encanta ser tu casa
Contenido patrocinado