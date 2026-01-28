La ONCE reparte más de un millón de euros en Alumbres

La ONCE ha repartido 1.050.000 euros en Alumbres, que recibe suerte en un momento sensible, ya que se acaba de producir un escandaloso incendio en el entorno del valle de Escombreras.

Según ha informado la organización, el agente vendedor Francisco Alcaraz Boscada distribuyó 30 cupones premiados con 35.000 euros cada uno, lo que suma un total de 1.050.000 euros.

Los cupones se vendieron en el punto habitual del agente, en Calle Mayor, 57, en las inmediaciones del Supermercado Upper, un lugar de paso diario para muchos vecinos.