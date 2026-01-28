Comisiones denuncia que continúan inutilizadas 28 camas tras el incendio en el Santa Lucía de Cartagena

Las delegadas de Comisiones Obreras del Área II de Salud denuncian la grave falta de respuestas, informes y actuaciones por parte de la Consejería de Salud tras el incendio ocurrido en el Hospital General Universitario Santa Lucía de Cartagena, "una situación que está teniendo consecuencias directas y muy preocupantes sobre la atención sanitaria a la población".

Tras la última reunión del Comité de Seguridad y Salud Laboral del Área II celebrada este martes, se ha confirmado que a día de hoy "la Gerencia sigue sin disponer del informe de la Policía Científica que determine las causas del incendio".

Del mismo modo, no existe aún un informe técnico de la Consejería de Salud que concrete las actuaciones necesarias sobre la fachada del hospital, a pesar de que los materiales utilizados en la misma podrían haber influido en la rápida propagación del fuego.

CCOO considera inaceptable que, varios meses después del incendio, "continúen inutilizadas 28 camas de hospitalización, sin que se haya autorizado el contrato de emergencia solicitado por la Dirección de Gestión del Área II para la recuperación urgente de la planta afectada".

La Consejería de Salud no ha dado respuesta alguna a esta petición, "manteniendo una situación de bloqueo que repercute directamente en pacientes y profesionales".

Según señalan desde el sindicato, "las consecuencias asistenciales son ya críticas, puesto que en pleno pico estacional de patologías respiratorias, las unidades de pre ingreso y urgencias permanecen saturadas a diario, llegando a registrarse una media de hasta 25 pacientes atendidos en los pasillos ante la falta de camas disponibles. Esta situación vulnera claramente los estándares mínimos de calidad, seguridad y dignidad asistencial".

"La derivación de pacientes al Hospital del Rosell no está funcionando como solución, ya que no logra aliviar la presión asistencial ni compensar la pérdida de camas en el Hospital Santa Lucía, que continúa soportando una sobrecarga insostenible", explican.

CCOO advierte de que no se puede normalizar la atención sanitaria en pasillos, ni seguir demorando decisiones que afectan directamente a la salud y seguridad de la ciudadanía y de los profesionales sanitarios. "La recuperación de las camas inutilizadas es urgente e inaplazable", concluyen.