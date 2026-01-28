Sanidad
Comisiones denuncia que continúan inutilizadas 28 camas tras el incendio en el Santa Lucía de Cartagena
Desde el sindicato explican que en pleno pico estacional de patologías respiratorias, las unidades de pre ingreso y urgencias permanecen saturadas a diario, llegando a registrarse una media de hasta 25 pacientes atendidos en los pasillos ante la falta de camas disponibles
Las delegadas de Comisiones Obreras del Área II de Salud denuncian la grave falta de respuestas, informes y actuaciones por parte de la Consejería de Salud tras el incendio ocurrido en el Hospital General Universitario Santa Lucía de Cartagena, "una situación que está teniendo consecuencias directas y muy preocupantes sobre la atención sanitaria a la población".
Tras la última reunión del Comité de Seguridad y Salud Laboral del Área II celebrada este martes, se ha confirmado que a día de hoy "la Gerencia sigue sin disponer del informe de la Policía Científica que determine las causas del incendio".
Del mismo modo, no existe aún un informe técnico de la Consejería de Salud que concrete las actuaciones necesarias sobre la fachada del hospital, a pesar de que los materiales utilizados en la misma podrían haber influido en la rápida propagación del fuego.
CCOO considera inaceptable que, varios meses después del incendio, "continúen inutilizadas 28 camas de hospitalización, sin que se haya autorizado el contrato de emergencia solicitado por la Dirección de Gestión del Área II para la recuperación urgente de la planta afectada".
La Consejería de Salud no ha dado respuesta alguna a esta petición, "manteniendo una situación de bloqueo que repercute directamente en pacientes y profesionales".
Según señalan desde el sindicato, "las consecuencias asistenciales son ya críticas, puesto que en pleno pico estacional de patologías respiratorias, las unidades de pre ingreso y urgencias permanecen saturadas a diario, llegando a registrarse una media de hasta 25 pacientes atendidos en los pasillos ante la falta de camas disponibles. Esta situación vulnera claramente los estándares mínimos de calidad, seguridad y dignidad asistencial".
"La derivación de pacientes al Hospital del Rosell no está funcionando como solución, ya que no logra aliviar la presión asistencial ni compensar la pérdida de camas en el Hospital Santa Lucía, que continúa soportando una sobrecarga insostenible", explican.
CCOO advierte de que no se puede normalizar la atención sanitaria en pasillos, ni seguir demorando decisiones que afectan directamente a la salud y seguridad de la ciudadanía y de los profesionales sanitarios. "La recuperación de las camas inutilizadas es urgente e inaplazable", concluyen.
MC exige la creación inmediata de una Unidad de Grandes Quemados en el Hospital Santa Lucía
MC presentará en el próximo Pleno una moción de urgencia para exigir la creación de una Unidad de Atención Integral de Grandes Quemados en el Hospital Santa Lucía, "una infraestructura sanitaria imprescindible para un municipio que convive a diario con riesgos industriales de primer nivel".
El portavoz de MC, Jesús Giménez Gallo, subrayó que el reciente incendio en la refinería de Escombreras "evidencia una vez más la fragilidad del sistema sanitario en Cartagena y su comarca".
"No hubo que lamentar víctimas, pero lo cierto es que continuamos sin unidad de grandes quemados, una unidad que todos dicen que reclaman, que cada vez que MC lleva al Pleno el Gobierno local dice apoyar, pero que no ha reivindicado en San Esteban", denunció.
Giménez Gallo reclamó que la alcaldesa, Noelia Arroyo, "tan amiga de la foto, quiera hacerse también esta: la foto de la alcaldesa que debería representar a todos los cartageneros exigiendo a López Miras que, de forma inmediata y por supuesto en este 2026, se ponga en marcha la unidad de grandes quemados".
Cartagena alberga el principal polo industrial de la Región de Murcia, con instalaciones energéticas, químicas y petroquímicas que implican riesgos permanentes de explosiones, incendios y exposición a agentes peligrosos.
"No podemos presumir de ser un gran polo industrial y, sin embargo, que el Gobierno regional no atienda la primera necesidad, que es la sanitaria", afirmó el líder de MC.
Actualmente, el Hospital Santa Lucía no dispone de una unidad especializada para atender quemaduras graves o complejas, lo que obliga a derivar a los pacientes a centros fuera del municipio, perdiendo tiempo asistencial.
La moción de MC reclama que la CARM incluya en los Presupuestos de 2026 todas las partidas necesarias para su puesta en marcha, equipamiento, personal y funcionamiento efectivo. "Cartagena convive con riesgos industriales reales y permanentes. No es razonable que sigamos sin una unidad que garantice una respuesta sanitaria inmediata y especializada", insistió Giménez Gallo.
Finalmente, el portavoz exigió que la nueva unidad se integre en la red sanitaria regional como un servicio coordinado y complementario, reforzando la seguridad de toda la comarca.
