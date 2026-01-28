Cámara de Comercio y COEC respaldan la propuesta de Vox de creación de una Zona Franca en Cartagena

El Grupo Municipal Vox en el Ayuntamiento de Cartagena y el Grupo Parlamentario Vox en la Asamblea Regional, representado por su portavoz municipal, Gonzalo López Pretel, y el portavoz adjunto Rubén Martínez Alpañez, han mantenido este miércoles una reunión con la Cámara de Comercio de Cartagena y la Confederación de Organizaciones Empresariales de Cartagena, en la que ambas entidades han mostrado su apoyo para impulsar la creación de una Zona Franca en la comarca del Campo de Cartagena.

Durante el encuentro, Vox explicó el contenido de la moción que se debatirá en el próximo Pleno municipal de este jueves 29, mediante la cual se propone que el Ayuntamiento inste al Gobierno regional a solicitar al Gobierno de España la creación de esta figura estratégica para el desarrollo económico de la comarca.

Las organizaciones empresariales coincidieron en señalar el potencial del Campo de Cartagena como enclave logístico e industrial, destacando su conexión con el Puerto de Cartagena, la cercanía al Aeropuerto Internacional de Corvera, la futura Zona de Actividades Logísticas y la existencia de un tejido productivo consolidado en sectores como el agroalimentario, químico, energético y logístico.

Tras la reunión, Vox valoró muy positivamente el respaldo del empresariado al considerar que la creación de una Zona Franca permitiría atraer inversiones, facilitar la implantación de nuevas industrias, mejorar la competitividad de las empresas ya existentes y generar empleo de calidad en la comarca.

López Pretel aseguró que "Cartagena cuenta con un enclave privilegiado en el Mediterráneo, el mejor puerto para mercancías, el Corredor Mediterráneo en marcha y un potencial logístico brutal que está infrautilizado".

"Una Zona Franca traería ventajas fiscales reales, menos burocracia asfixiante, atracción masiva de inversión nacional e internacional y la consolidación de un empleo de calidad y de alto valor añadido", aseguró el líder local de la formación de Abascal.

Por su parte, Alpañez puso en valor que la propuesta de Vox para la creación de una Zona Franca en Cartagena "pondrá fin a décadas de abandono", ya que "convertirá a la Región de Murcia en el auténtico motor económico de España".

"Basta de excusas del PP y del PSOE, que no tienen proyecto de región y han convertido a los murcianos en los más pobres de España", afirmó.

Asimismo, desde la formación han subrayado que el apoyo de la Cámara de Comercio y de la COEC refuerza la necesidad de que el Gobierno regional y el Ayuntamiento de Cartagena adopte una posición firme y unánime para exigir al Ejecutivo nacional que impulsen este proyecto estratégico para el futuro económico de la ciudad y de toda la comarca del Campo de Cartagena.

Noticias relacionadas

Vox apuesta en que el resto de los grupos municipales respalden esta iniciativa en el Pleno, "poniendo por delante los intereses económicos y laborales de Cartagena frente a cualquier cálculo político".