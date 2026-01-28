Sanidad
Alarma por una plaga de ratas en Los Barreros en Cartagena
Los vecinos denuncian su proliferación en un solar justo al lado del ambulatorio y las viviendas
Un nido de ratas a escasos metros de las viviendas. El Partido Cantonal de Cartagena denuncia una plaga de ratas en Los Barreros frente al centro de salud y el parque Antoñares.
Según explican, algunos vecinos han comunicado ya a los técnicos de la Concejalía de Sanidad que los roedores de grandes dimensiones salen por decenas al caer la noche de un solar justo al lado del ambulatorio y las viviendas.
"La parcela en sí, sin vallado, es un gigante criadero de ratas al que los residentes tienen miedo de acercarse en la obscuridad aunque allí estén los contenedores de basura", apuntan detallando que el problema ha empeorado durante las últimas semanas, "ya que ahora ven a estos mamíferos a cualquier hora del día".
Los residentes comentan que desde el Ayuntamiento les han respondido que la intervención resulta complicada, ya que el terreno pertenece a un particular, presenta mucha maleza y esta última circunstancia dificulta la localización de los nidos de ratas.
Fuentes del Centro de Salud de Los Barreros aseguran a la formación local que los animales no han llegado al interior de las instalaciones sanitarias gracias al control profesional de plagas de una empresa especializada.
Otros vecinos han denunciado al Partido Cantonal de Cartagena la presencia de ratas cerca de un ambulatorio. En concreto en el solar municipal existente al lado del Centro de Salud Cartagena Casco Antiguo en la calle San Vicente. Lo que ha llevado a los residentes que viven en los edificios contiguos a la presentación de escritos de protesta también en la Concejalía de Sanidad.
