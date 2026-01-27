Los vecinos exigen la paralización de los trabajos en la parcela contaminada de Los Mateos en Cartagena

Tres incumplimientos en la gestión de residuos peligrosos. Esa es la situación que ha detectado la Asociación de Vecinos del Sector Estación y la Asociación de Suelos Contaminados en relación a los trabajos de descontaminación que se están desarrollando en la parcela municipal contaminada de Los Mateos.

De hecho la pasada semana, el partido socialista denunció que se están movilizando materiales contaminados y peligrosos poniendo en riesgo la salud de los vecinos y de los propios trabajadores al no realizarse el proceso de retirada de materiales de forma correcta.

Parcela municipal contaminada de Los Mateos / L.O.

En concreto la pasada semana se realizaron unos trabajos de desbroce, tras los cuales según denuncian los vecinos estos residuos fueron depositados en una finca en Molinos Marfagones. "Esa mezcla heterogénea de residuos, suelos contaminados y materia vegetal, que también está contaminada, es materia vegetal peligrosa porque tiene concentraciones de plomo y de cadmio, de zinc y de mercurio, altísimas.

El material acumulado tiene altas concentraciones de plomo y de cadmio, de zinc y de mercurio

Ese material ni siquiera es ha retirado en siguiendo con el pliego de prescripciones técnicas, es decir, no se hace un desbroce manual, como se debería hacer cuidadoso en un emplazamiento contaminado de estas características, sino que se introduce una pala que va arrancando la vegetación y los primeros centímetros de toda la superficie de la parcela. Con todo eso, se crea esa masa heterogénea que parece que se trata de un residuo peligroso, según la clasificación europea de los residuos", según expone el técnico especialista que asesora a la asociación, José Matías. Ese es el primer punto importante.

Denuncia ante el Seprona

Ante esta situación ya han presentado una denuncia ante el Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil.

Asimismo, el siguiente hecho relevante tiene que ver precisamente con dónde se depositan esos residuos, teniendo en cuenta que "con carácter previo su producción se debe de realizar una caracterización del mismo, con pruebas realizadas por un laboratorio y por un técnico acreditado para ver si es un residuo inerte, es decir, algo que no sufre transformaciones y que es inocuo para la salud y el medio ambiente o si, por el contrario, si lo es. Con el boletín de caracterización, se tiene que decidir el destino final de esos residuos, si hablamos de un suelo contaminado, lo más presumible es que esos materiales hubieran sido transportados a un vertedero de residuos como mínimo no peligrosos y como máximo peligroso".

"El problema, dónde surge el siguiente incumplimiento, es que de forma oficial no se ha constatado la existencia de que esos análisis hayan sido realizados", señaló.

Solo tapadas por un plástico

Tras esta situación, "el viernes continúan con los movimientos de tierra. Esta vez ponen la valla, mueven los residuos peligrosos, los suelos contaminados, pegados a las casas, sin contener un receptáculo, porque en el libro de prescripciones técnicas se habla de dos zonas. Ambas tienen que estar impermeabilizadas y cubiertas de las inclemencias climáticas, hasta que se hagan los análisis, y en función de ellos se decida dónde se irán esos residuos. Pues no, todos los residuos acopiados encima de la parcela con ráfagas de viento fuerte este fin de semana el viernes los taparon con un pequeño plástico, entonces, se han formado nubes de polvo que han ido a parar directamente a todas las casas que están alrededor".

El letrado pedirá la suspensión inmediata de las obras hasta que no se analicen los residuos

Debido a esta situación, el letrado va a pedir la suspensión inmediata de las obras hasta que no se analicen los residuos y se contengan de forma adecuada.

Por su parte, la alcaldesa, Noelia Arroyo, defendió que "el proyecto tiene una supervisión diaria de una ingeniería específica de medio ambiente para comprobar que los trabajos se realizan en las condiciones de seguridad" y aseguró, que le consta que "la empresa ha desbrozado y ha sacado un camión con ese desbroce, pero no ha sido ninguna de las fases de la descontaminación".