Lucas anuncia en Cartagena una reunión entre el Ministro de Industria y Sabic el jueves

El delegado del Gobierno, Francisco Lucas, junto al comisionado especial para la Reindustrialización del Gobierno de España, Jaime Peris Pascual, se han reunido este martes en Cartagena con los representantes sindicales de las empresas auxiliares y con el Comité de Empresa de Sabic.

Lucas anunció que este jueves tendrá lugar la primera reunión del Ministro de Industria con la empresa propietaria de la planta con un doble objetivo, por un lado, "garantizar la actividad industrial en la planta de Sabic en Cartagena y evitar los despidos", y "cualquier caso, propiciar alternativas de reindustrialización para la zona".

El delegado del Gobierno recordó que ya el pasado 13 de enero mantuvo un encuentro con el Comité de Empresa para conocer de primera mano su situación y ahora "continúo con el compromiso que adquirí hace dos semanas".

Para Lucas es importante señalar que el presidente regional, Fernando López Miras, "se resignó al cierre de la planta de Sabic en Cartagena y, por tanto, a la destrucción de miles de puestos de trabajo, tirando la toalla, cuando tras reunirse con el Comité de Empresa, se limitó a ofrecer cursos de formación para trabajadores en paro".

Frente a esta situación, Lucas se mantiene firme en un claro objetivo, "evitar el cierre de la planta y el despido masivo de miles de trabajadores".

"La comarca del Campo de Cartagena y la Región de Murcia necesita mantener la actividad industrial, por ello desde el primer momento, el Gobierno de España, a través del Ministerio de Industria, se han puesto al frente de esta crisis y están liderando las posibles respuestas y la búsqueda de soluciones", hizo hincapié el delegado del Gobierno.

Asimismo, puso en el punto de mira también la situación de las empresas que dependen de Sabic de forma indirecta, puesto que "el cierre de la planta tendría un fuerte impacto en la Región de Murcia. Además, de la pérdida de los empleos directos, provocaría la destrucción masiva de miles de puestos de trabajo en las empresas auxiliares, de los que dependen miles de familias, por ello, estas empresas deben tener un papel protagonista".

"En mi última visita a Cartagena, les anuncié la constitución de una mesa de diálogo por parte del Gobierno de España para explorar todas las alternativas posibles, ahora reitero mi compromiso personal con todos los trabajadores de Sabic y con todas las empresas auxiliares", afirmó Lucas, concluyendo que "vamos a dar la batalla hasta el final para mantener los empleos y la actividad industrial en Cartagena".

Por su parte, el comisionado especial para la Reindustrialización del Gobierno de España, Jaime Peris Pascual, defendió que para el Gobierno de España, la química es un sector estratégico, por lo que "queremos luchar contra la deslocalización de la empresa, es decir, vamos a intentar que la regulación de empleo que aparentemente va a producirse no se quede simplemente en un tema laboral, sino que la empresa asuma el compromiso de la redistribución".

Peris Pascual concretó que para poner en marcha los mecanismos necesarios para ello primero necesitan conocer más información por parte de Sabic en la reunión de este jueves.

"El proceso se iniciará ahora, no se cerrará con un ERE, sino que queremos que continúe con la reindustrialización y una recolocación de los empleos del sector químico que apuntan que van a amortizarse. Lo importante sería, en los próximos meses, poder trabajar conjuntamente con todos los agentes, tanto empresas como agentes sociales y administraciones, en la implicación para que, durante el periodo posterior, la zona industrial no se vea amenazada", explicó el comisionado.