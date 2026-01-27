Cartagena, ciudad mediterránea que conquista al turismo congresual

Cartagena, ciudad portuaria milenaria del sureste español, se ha convertido en los últimos años en uno de los destinos emergentes del turismo MICE. A orillas del Mediterráneo, su riqueza patrimonial, su clima privilegiado y su infraestructura congresual de primer nivel la posicionan como una sede ideal para congresos, reuniones y convenciones que buscan algo más que funcionalidad: buscan experiencia, belleza y autenticidad.

Vista aérea de la fachada del Ayuntamiento de Cartagena y el puerto. / L. O.

Un diseño integrado en la costa

En el corazón de esta propuesta se encuentra El Batel, un auditorio y palacio de congresos moderno, luminoso y de diseño vanguardista, perfectamente integrado en el paisaje costero. Su arquitectura —firmada por José Selgas y Lucía Cano— evoca formas marinas y dialoga con el entorno portuario, convirtiéndose en símbolo contemporáneo de la nueva Cartagena: abierta, moderna y creativa.

Hall del auditorio El Batel. / Joaquín Zamora

Gastronomía y cultura

Más allá del espacio, la ciudad ofrece una gastronomía con alma, una propuesta cultural en un entorno cercano de la que muy pocas ciudades pueden presumir. Desde la Muralla Púnica hasta el Teatro Romano o mismísimo Foro Romano, pasando por rutas modernistas y arquitectura defensiva, Cartagena es una ciudad que se recorre con la mente y con los sentidos. Cada pausa entre ponencias puede ser una oportunidad para el descubrimiento.

La ciudad ofrece una gastronomía con alma, como el arroz caldero. / Joaquín Zamora

La apuesta de Cartagena por el turismo MICE se refuerza también en valores como la calidad, con El Batel comprometido al cien por cien con cada uno de sus eventos, y en la accesibilidad, garantizando que todo tipo de público pueda disfrutar de sus instalaciones sin barreras, cuyo reconocimiento le fue otorgado con el Premio Ciudad Accesible 2025, por la Comisión Europea

Elegir Cartagena y El Batel no es solo optar por una sede especial, es regalar a los asistentes una experiencia completa, en una ciudad acogedora, culturalmente vibrante y alejada del estrés de los grandes núcleos urbanos. Un destino que combina historia, mar, gastronomía y tecnología al servicio del éxito de cualquier evento.

Página web de El Batel: https://auditorioelbatel.es/landing-congresos-el-batel-cartagena/

Teléfono: 968 12 38 27

Dirección: P.º Alfonso XII, S/N

👉 www.auditorioelbatel.es