Cartagena, ciudad mediterránea que conquista al turismo congresual
El auditorio El Batel de Cartagena, con su diseño vanguardista y su integración en el entorno costero, se ha convertido en un referente para eventos MICE que buscan combinar funcionalidad y experiencia
Cartagena, ciudad portuaria milenaria del sureste español, se ha convertido en los últimos años en uno de los destinos emergentes del turismo MICE. A orillas del Mediterráneo, su riqueza patrimonial, su clima privilegiado y su infraestructura congresual de primer nivel la posicionan como una sede ideal para congresos, reuniones y convenciones que buscan algo más que funcionalidad: buscan experiencia, belleza y autenticidad.
Un diseño integrado en la costa
En el corazón de esta propuesta se encuentra El Batel, un auditorio y palacio de congresos moderno, luminoso y de diseño vanguardista, perfectamente integrado en el paisaje costero. Su arquitectura —firmada por José Selgas y Lucía Cano— evoca formas marinas y dialoga con el entorno portuario, convirtiéndose en símbolo contemporáneo de la nueva Cartagena: abierta, moderna y creativa.
Gastronomía y cultura
Más allá del espacio, la ciudad ofrece una gastronomía con alma, una propuesta cultural en un entorno cercano de la que muy pocas ciudades pueden presumir. Desde la Muralla Púnica hasta el Teatro Romano o mismísimo Foro Romano, pasando por rutas modernistas y arquitectura defensiva, Cartagena es una ciudad que se recorre con la mente y con los sentidos. Cada pausa entre ponencias puede ser una oportunidad para el descubrimiento.
La apuesta de Cartagena por el turismo MICE se refuerza también en valores como la calidad, con El Batel comprometido al cien por cien con cada uno de sus eventos, y en la accesibilidad, garantizando que todo tipo de público pueda disfrutar de sus instalaciones sin barreras, cuyo reconocimiento le fue otorgado con el Premio Ciudad Accesible 2025, por la Comisión Europea
Elegir Cartagena y El Batel no es solo optar por una sede especial, es regalar a los asistentes una experiencia completa, en una ciudad acogedora, culturalmente vibrante y alejada del estrés de los grandes núcleos urbanos. Un destino que combina historia, mar, gastronomía y tecnología al servicio del éxito de cualquier evento.
Página web de El Batel: https://auditorioelbatel.es/landing-congresos-el-batel-cartagena/
Teléfono: 968 12 38 27
Dirección: P.º Alfonso XII, S/N
📩 Cuéntanos cuál es tu evento… y te diremos qué espacio necesitas.
