Una gran columna de humo alerta a Cartagena por un incendio en Repsol

Un incendio declarado poco antes de las seis de la tarde en el interior de las instalaciones de Repsol, situadas en el valle de Escombreras, en Cartagena, ha provocado una importante columna de humo que ha sido visible desde distintos puntos del municipio y ha alertado a numerosos vecinos.

Según ha informado la compañía al Centro de Coordinación de Emergencias 112, el fuego ha sido controlado por los propios medios de la empresa y no se han registrado heridos como consecuencia del incidente.

Las condiciones de viento han favorecido la dispersión del humo, lo que ha incrementado su visibilidad en varias zonas de la ciudad. El aviso generó preocupación entre la población cercana, aunque desde Repsol se ha trasladado que la situación ha quedado bajo control.

Horas después de haberse producido el fuego, el humo seguía aún visible tras ser controlado por los propios medios de la empresa / Iván Urquízar

En la diputación de Alumbres, algunos vecinos, al observar la magnitud del humo, optaron por abandonar de forma preventiva sus viviendas, según han relatado testigos presenciales. Estas salidas se produjeron por iniciativa propia, sin que conste orden oficial de evacuación por parte de las autoridades.

El aviso del incendio provocó numerosas llamadas de ciudadanos preocupados, especialmente en zonas próximas al complejo industrial.

El suceso fue comunicado a los servicios de emergencia, que mantienen el seguimiento del episodio mientras se confirma la completa normalización de la situación.

