Sucesos
Una gran columna de humo alerta a Cartagena por un incendio en Repsol
El incendio se declaró en el valle de Escombreras y quedó controlado por medios de la propia refinería
Un incendio declarado poco antes de las seis de la tarde en el interior de las instalaciones de Repsol, situadas en el valle de Escombreras, en Cartagena, ha provocado una importante columna de humo que ha sido visible desde distintos puntos del municipio y ha alertado a numerosos vecinos.
Según ha informado la compañía al Centro de Coordinación de Emergencias 112, el fuego ha sido controlado por los propios medios de la empresa y no se han registrado heridos como consecuencia del incidente.
Las condiciones de viento han favorecido la dispersión del humo, lo que ha incrementado su visibilidad en varias zonas de la ciudad. El aviso generó preocupación entre la población cercana, aunque desde Repsol se ha trasladado que la situación ha quedado bajo control.
En la diputación de Alumbres, algunos vecinos, al observar la magnitud del humo, optaron por abandonar de forma preventiva sus viviendas, según han relatado testigos presenciales. Estas salidas se produjeron por iniciativa propia, sin que conste orden oficial de evacuación por parte de las autoridades.
El aviso del incendio provocó numerosas llamadas de ciudadanos preocupados, especialmente en zonas próximas al complejo industrial.
El suceso fue comunicado a los servicios de emergencia, que mantienen el seguimiento del episodio mientras se confirma la completa normalización de la situación.
Habrá ampliación
- Los 'panteras negras' pacifican El Algar
- El Consejo de Ministros aprueba abrir un acceso público por El Portús a Cala Morena en Cartagena
- La caballería' llega a El Algar en Cartagena
- Más de 7 millones de euros y 12 meses de obras: el Puerto de Cartagena saca a licitación la remodelación del Paseo de la Marina
- Se han reído de los trabajadores': la plantilla de Sabic en Cartagena plantea parar la producción tras la reunión con el vicepresidente europeo
- Transforman 23 locales en 30 viviendas en los últimos dos años
- Presentan una moción de censura al Presidente del Comité de Empresa Lhicarsa en Cartagena
- El 'Furor' parte de Cartagena para dar seguridad a la ruta de importación de crudo desde Nigeria