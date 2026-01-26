Cartagena estrena la primera programación cultural de Cuaresma con más de 100 actividades

El presidente de la Junta de Cofradías, Javier Pavía, junto a la alcaldesa, Noelia Arroyo, presentó este lunes la primera programación Cultural de Cuaresma de la ciudad. El acto tuvo lugar a las puertas de la Iglesia de Santa María de Gracia, un lugar emblemático para la Semana Santa cartagenera.

Esta nueva programación nace para organizar y dar a conocer el amplio trabajo que ya realizan las cofradías en estas fechas. "La Semana Santa de Cartagena merece una programación propia", señaló Arroyo. Esta iniciativa se ha elaborado junto a las cofradías y busca que toda la ciudad pueda vivir con más intensidad el camino hacia las procesiones.

La programación comienza este sábado, 31 de enero, con dos actos, la presentación del cartel oficial de la Semana Santa 2026 y el Concurso de Marchas Procesionales.

La oferta cultural incluye cerca de cien actividades desde finales de enero hasta marzo. La música tiene un papel principal, con ocho citas. Entre ellas, están el concierto de la Orquesta Sinfónica, los conciertos de bandas locales, el Miserere y el Concurso Nacional de Saetas, que celebrará su final el 14 de marzo.

Habrá dos exposiciones. Una de ellas mostrará los carteles de la Semana Santa de los últimos cien años, y podrá visitarse del 20 de febrero al 6 de abril. También se han programado más de diez presentaciones de libros y revistas, y nueve mesas de diálogo para hablar de la Semana Santa desde distintos puntos de vista. También hay actos de culto, actividades solidarias y propuestas en la calle.

Las acciones programadas están pensadas para las familias y para aumentar la participación. Por ello, entre otras actividades previstas el 14 de marzo se celebrará la procesión infantil de Los Querubines, para que los niños conozcan la tradición. Además, se editará un álbum de cromos de la Semana Santa de Cartagena, pensado para los más jóvenes.

La primera edil agradeció el trabajo de la Junta de Cofradías que ha hecho posible este programa y valoró la colaboración de las cuatro cofradías: Marraja, California, Resucitado y del Socorro, especialmente la de sus grupos de jóvenes. También reconoció la labor de la Asociación Procesionista del Año, de los espacios culturales y de los grupos musicales.

El presidente de la Junta de Cofradías, Javier Pavía, destacó el esfuerzo del Ayuntamiento para poner en marcha esta programación cultural que “para quienes vivimos la Semana Santa desde dentro, tiene un valor especial porque reconoce la Cuaresma como el tiempo de preparación, de silencio, de creación y de fe que da sentido pleno a lo que después ponemos en la calle, nuestras incomparables procesiones”.

Cartel

El cartel que ilustra el programa y anuncia la programación cultural es obra de la joven cartagenera Marta Pavía, que ya ha diseñado otros para eventos como la Romería de San Ginés.

El cartel recoge según la propia autora, cómo se vive la Cuaresma en Cartagena, “por ejemplo, el incensario y las velas, que nos pueden recordar más a los cuatro actos principales religiosos que tenemos las cofradías, el cuadro, la nota de música, a esos eventos de conciertos, exposiciones que se van a celebrar y, en general, la idea fue pensada como un bodegón”.