Convocan 38 plazas de Policía para el cuerpo local de Cartagena

Este martes 27 se hará pública en el Boletín Oficial de la Región de Murcia (BORM) la lista provisional de admitidos y excluidos de la convocatoria del Ayuntamiento de Cartagena para cubrir 38 plazas de agente de Policía Local, con 33 por turno libre y 5 reservadas a militares de tropa y marinería. En esta fase provisional figuran 565 aspirantes admitidos en turno libre y 8 en el cupo militar, dentro de la oposición que la alcaldesa, Noelia Arroyo, anunció la semana pasada como parte del programa municipal de refuerzo de la Policía Local.

A partir del dia siguiente a su publicación en el BORM, se abrirá un plazo de diez días hábiles para subsanar la causa de exclusión o corregir datos personales. El decreto convoca además al tribunal calificador que se constituirá el 16 de febrero y anunciará la fecha y lugar de celebración.

De esta forma, el Ayuntamiento de Cartagena continúa con su plan estratégico de refuerzo y mejora del servicio de Policía Local, un proceso que se desarrolla en dos vertientes complementarias; de una parte, la consolidación de la estructura de mando y la ampliación de la plantilla base, y de otro lado, la ampliación de las infraestructuras y mejora de medios materiales. A este respecto, la alcaldesa ha subrayado el esfuerzo sostenido del Gobierno municipal para “extender el servicio e incorporar nuevas capacidades”.

“Estamos trabajando por una Policía Local más moderna, con más medios y mejor preparada. Y las acciones van más allá del refuerzo y reestructuración de la plantilla. También estamos dotando a nuestra Policía de los mejores medios e infraestructuras. Por eso, estamos desplegando una red de cuarteles para estar más cerca de todos. Ya está en funcionamiento el nuevo de Cuesta Blanca, en marcha el de Los Dolores y pronto iniciaremos el proyecto para La Aljorra, que será también sede del GOESC”, ha remarcado la alcaldesa.

La regidora también ha puesto el acento en que el Gobierno municipal avanza en la reorganización interna del cuerpo policial “para ajustar la estructura de mando al crecimiento experimentado en los últimos años, con el objetivo de mejorar la dirección operativa en la calle”.

Precisamente, la pasada semana tomaron posesión de cinco inspectores y trece subinspectores que ya ejercen en prácticas, elevando a 36 el número de mandos del cuerpo, conforme a la a la fase de reorganización interna que se está llevando a cabo. A día de hoy, la plantilla está compuesta por 4 comisarios, 5 inspectores, 27 subinspectores y 269 policías; a los que se sumarán las nuevas 38 plazas de agente.