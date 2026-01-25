El Puerto de Cartagena ha confirmado en Fitur 2026 que atraviesa el mejor momento de su historia como destino de cruceros. Las cifras lo avalan, pero el verdadero valor de este crecimiento está en el modelo que lo sustenta: un puerto abierto, integrado en la ciudad con una ambiciosa agenda de proyectos y convertido en una auténtica puerta de entrada al Mediterráneo.

El Puerto de Cartagena cerró 2025 con un récord histórico de más de 257.000 pasajeros. Un hito que confirma la consolidación de la ciudad dentro del mapa internacional de los cruceros y que, lejos de ser un hecho puntual, anticipa una nueva etapa de crecimiento. Las previsiones para 2026 apuntan a alrededor de 200 escalas y más de 285.000 pasajeros, con la incorporación de nuevas navieras y un peso cada vez mayor del segmento premium y de lujo.

Durante su intervención en la presentación ‘Cartagena. Un puerto que abre la ciudad al mundo’, en el stand de la Región de Murcia, el presidente de la Autoridad Portuaria de Cartagena, Pedro Pablo Hernández, destacó que estas cifras reflejan algo más profundo que un aumento de tráfico. «Nuestro éxito no es que lleguen más cruceros, sino que lleguen mejor». Cartagena no compite por volumen, sino por calidad de experiencia, fiabilidad operativa y diferenciación frente a puertos más saturados del Mediterráneo.

Uno de los factores clave de este posicionamiento es el modelo de integración puerto-ciudad. En Cartagena, el pasajero desembarca y entra directamente en la vida urbana, sin traslados largos ni barreras físicas. A pocos metros del muelle se concentran el casco histórico, el comercio local, una gastronomía con identidad propia y a una oferta patrimonial y cultural difícil de encontrar en ciudades de tamaño similar. Una experiencia urbana completa que las navieras valoran especialmente y que sitúa a la ciudad en una posición privilegiada dentro de los itinerarios.

Cartagena no compite por volumen, sino por calidad de experiencia, fiabilidad operativa y diferenciación frente a puertos más saturados del Mediterráneo. / APC

Este modelo no es fruto de la improvisación. Se apoya en decisiones estratégicas tomadas junto al Ayuntamiento de Cartagena, que ha permitido que el crecimiento del puerto se traduzca en beneficios reales para la ciudad. Inversiones como la construcción del muelle de cruceros Juan Sebastián Elcano, la ampliación de la línea de atraque, la mejora de accesos y la creación de espacios urbanos abiertos.

El Puerto cerró 2025 con un récord de más de 257.000 pasajeros. / APC

Hoy, más del 50 % de los visitantes urbanos internacionales llegan a la Región en crucero, y muchos de ellos lo hacen por primera vez. Este flujo genera impacto económico directo en comercio, hostelería y servicios turísticos, pero también refuerza la proyección internacional de la ciudad, especialmente en mercados como Estados Unidos y Canadá, difíciles de atraer sin esta vía de acceso.

A este momento de madurez del tráfico de cruceros se suma ahora una ambiciosa transformación urbana. Bajo el modelo De Faro a Faro, 2026 será un año clave para el frente marítimo de Cartagena, con varias actuaciones de gran calado. La remodelación integral de la fachada marítima de Santa Lucía, que recuperará 24.000 metros cuadrados para uso ciudadano, con zonas verdes, espacios de estancia y una mejor conexión peatonal del barrio con el puerto, incorporando además elementos patrimoniales vinculados a su identidad marítima como la integración de la vela del submarino Mistral como hito del proyecto ‘Cartagena, Ciudad del Submarino’.

También se actuará en el entorno de la Terminal de Cruceros Juan Sebastián Elcano, concebida como una auténtica carta de presentación de la ciudad, más accesible, verde y pensada tanto para los visitantes como para el uso ciudadano. A ello se suma el impulso de una nueva terminal de cruceros, más cómoda y ordenada, que mejorará los flujos de llegada y salida de pasajeros, reducirá interferencias con el tráfico urbano y permitirá mantener el uso público del muelle cuando no haya escalas. Además, se mejorarán los accesos a las baterías de costa de San Isidoro y Santa Florentina, integrando patrimonio, paisaje y movilidad sostenible en continuidad con el sendero de Cala Cortina.

Este conjunto de actuaciones consolida al Puerto de Cartagena como un puerto vivo. Un puerto que deja de ser frontera para convertirse en espacio compartido, vivido y reconocible como parte de la ciudad. Un modelo en el que el crecimiento del turismo de cruceros no se mide solo en cifras, sino en retorno social, calidad urbana y mejora de la vida ciudadana. Este modelo de crecimiento sostenible ha sido reconocido en Fitur 2026 con el Reconocimiento Veolia al Turismo Transformador y Sostenible, que distingue a la Autoridad Portuaria de Cartagena como institución referente en la gestión responsable del turismo de cruceros

Cartagena consolida así una posición singular en el Mediterráneo: la de un destino que ha sabido crecer en cruceros sin perder identidad, combinando infraestructuras modernas, patrimonio histórico y una ciudad que se abre al mundo desde el mar.