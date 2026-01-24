UGT anuncia la vuelta de la movilizaciones si Fremm retrasa las negociaciones del convenio del metal y el plus de astillero de Cartagena

UGT denunció este viernes que "la patronal del metal ha incumplido todos los acuerdos adquiridos con el sindicato para negociar tanto el plus de astillero como el propio convenio del metal, vencido en diciembre de 2025".

Ante ello, el sindicato ha asegurado que no se va a quedar de brazos cruzados y que está preparando movilizaciones en todas las empresas del sector si Fremm no cambia de chip.

"Hemos pedido a los empresarios un calendario con dos reuniones al mes, para garantizar que entre febrero y marzo se acuerden todas las mejoras que necesitan las personas trabajadoras de la siderometalurgia, tanto el plus de astillero como otras mejoras salariales y sociales que afectarían al resto de empresas de la Región que se acogen a esta regulación", explicó José Antonio Nieto, secretario general de la federación de industria de UGT, encargado de negociar este convenio colectivo.

La organización sindical señaló que "los empresarios de la industria siderometalúrgica no han tenido disposición a negociar y que se vieron forzados a sentarse a hablar con UGT ante la gran movilización que supuso la huelga de las empresas auxiliares de Navantia en Cartagena".

Fruto de estas movilizaciones, y pese a la "traición a la unidad sindical de la federación de industria de CCOO" Fremm aceptó sentarse a negociar la aplicación del plus a partir de enero de 2026.

UGT desconvocó la huelga indefinida y aceptó la propuesta de la patronal de abordar este diálogo después del verano. “Habíamos conseguido que los empresarios por fin aceptasen hablar del plus de astillero, que afectará a dos mil trabajadores, lo que CCOO no había logrado en los cuatro años que ha durado el anterior convenio”, explicó Nieto.

Sin embargo, el último trimestre de 2025 ha terminado sin ningún avance. El sindicato en una reunión privada en Madrid, con representantes de la dirección de la empresa pública, han conseguido el compromiso de Navantia de aumentar el presupuesto de los contratos que tiene con sus empresas auxiliares para compensar el gasto que supondría abonar el plus de astillero a todas las personas que trabajan para el astillero de Cartagena, tanto dentro como en talleres fuera del mismo.

"En cambio, la patronal del metal quiere cobrar este dinero de Navantia, pero solo abonárselo a aquellas personas que no cobren otros complementos reconocidos en el convenio regional del metal", expusieron desde el sindicato.

“Hemos recogido propuestas de todas las empresas del metal y hemos convencido a Navantia de que asuma el plus de astillero. Ahora le toca a Fremm mover ficha. Queremos mejorar las condiciones laborales y sabemos que es posible. Lo hemos demostrado en otros convenios, como el de transporte de mercancías por carretera, que lo firmamos la semana pasada con un 14% de subida salarial. Pero que nadie pretenda que UGT traicione a los trabajadores o firme una estafa porque estamos preparados para convocar movilizaciones en todas las empresas si Fremm no responde a nuestro ultimátum en lo que queda de mes”, afirmaron.

"Gran estafa"

José Antonio García, responsable del sector UGT Metal en la Región de Murcia, calificó de "gran estafa" la intención de los dirigentes de las empresas, explicando que "si el plus de astillero supone cobrar, por ejemplo, 300 euros más al mes, pero un trabajador ya cobra un complemento por productividad, penosidad, etc. 200 euros; realmente solo vería un incremento de cien euros al mes". Además, UGT ha recordado que tampoco se verían beneficiados de las subidas anuales vinculadas al IPC.

"La Fremm pretende perpetuar la precariedad, que las plantillas de las empresas auxiliares de Navantia cobren lo mismo que ahora. De hecho, quieren poner en las nóminas que pagan el plus de astillero, cobrarle a Navantia ese plus, pero no subir las retribuciones a buena parte de sus plantillas al eliminarles las mejoras voluntarias que han acordado en estos últimos años y que el convenio del metal recoge, como son los complementos. Esta cuestión supone el principal punto de fricción entre UGT y la patronal", hizo hincapié.

La secretaria general de UGT en la Región de Murcia, Francisca Sánchez, recordó “las graves diferencias salariales” que hay entre quienes trabajan para el astillero de Cartagena y quienes lo hacen en El Ferrol o en Cádiz.

La líder sindical indicó que hay personas trabajando en el mismo puesto, incluso en la misma empresa auxiliar, que cobran hasta siete mil euros menos al año por vivir en la Región de Murcia. "Mientras en Galicia un jefe de taller durante el año 2025 ganó, como mínimo, 29.724 euros, en la Región de Murcia nuestros jefes y jefas de taller solo han cobrado 22.735 euros". Otro ejemplo sería el puesto de trabajo de oficial de primera, como profesional de oficio, del acero. En este caso, un oficial de primera ganó en Ferrol 25.140, mientras que el salario de la misma categoría en la Región de Murcia fue de 21.007 euros.

La secretaria general de UGT también reprochó que ni la alcaldesa de Cartagena ni el presidente de la Comunidad autónoma, ambos del PP, "hayan tenido la misma consideración que muestran en el conflicto de Sabic con la injusticia que sufren los dos mil profesionales de las empresas auxiliares de Navantia".

"No apoyaron ninguna movilización, no se ofrecen a mediar para que la patronal entre en razones; pero sí riegan con millones de euros a la Fremm para que monte un centro de formación profesional privada", exclamó.

Noticias relacionadas

Por último, Francisca Sánchez pidió a los empresarios que "cambien de chip", que acepten la petición de UGT de establecer dos reuniones en febrero y otras dos en marzo para resolver este conflicto laboral y que aprovechen estas reuniones para renovar el convenio del metal regional.