La Cofradía Marraja compra un local en la calle Cuatro Santos para su futuro museo en Cartagena

El inmueble, de 310 metros cuadrados, permitirá reunir y exhibir una parte significativa del patrimonio histórico y artístico de los marrajos

El Hermano Mayor de la Cofradía Marraja firma ante notario de la compra de un local en la calle Cuatro Santos

El Hermano Mayor de la Cofradía Marraja firma ante notario de la compra de un local en la calle Cuatro Santos / L.O

Juana Martínez

La Cofradía Marraja ha dado un paso histórico en la conservación y difusión de su patrimonio con la adquisición de un local de 310 metros cuadrados en la calle Cuatro Santos de Cartagena, que se destinará a albergar el futuro espacio museístico de los Marrajos.

La compra del inmueble fue formalizada este jueves por su Hermano Mayor, Francisco Pagán, tras haber sido aprobada por la Junta de Mesa el 21 de febrero de 2025, culminando así un proyecto largamente deseado por los marrajos.

Este nuevo espacio permitirá reunir, conservar y exponer una parte importante del patrimonio de la cofradía, incluyendo imágenes que actualmente no se encuentran al culto, así como bordados, piezas de orfebrería y diversos enseres procesionales de gran valor histórico, artístico y devocional.

El proyecto técnico del futuro espacio museístico ya está elaborado y su siguiente paso será su presentación en el Ayuntamiento para la tramitación de la licencia.

Una vez obtenidas las autorizaciones necesarias, se estima un plazo de ejecución orientativo que podría situar la apertura en torno a la primavera de 2027.

En cuanto a la inversión la compra ha supuesto un desembolso de 166.000 euros, tras ejercerse una opción de compra que permitía descontar el 100% de las cantidades abonadas previamente en concepto de alquiler.

"Convertir en realidad este proyecto es una gran apuesta de futuro de la Cofradía Marraja que llena de ilusión a todos", señalaron desde la cofradía, ya que supone un paso importante en la conservación y difusión de su legado histórico y artístico, acercándolo a los cartageneros como a los visitantes.

TEMAS

