La recuperación del cerro de San José en Cartagena, en un cajón

"Compromisos en firme que caen en saco roto", con esta contundente afirmación el Partido Cantonal de Cartagena denuncia que el Ayuntamiento mete en un cajón la recuperación del cerro de San José para convertirlo en un gran parque.

Según explican, el Gobierno local, encabezado por Noelia Arroyo, ha dejado fuera del Presupuesto Municipal de 2026 este jardín de grandes dimensiones que uniría la amplia parcela entre las calles San Diego y Carlos III, justo en el lugar que ocupan las antiguas instalaciones del Club Santiago.

El proyecto, que presentó hace dos años Arroyo, "con el boato habitual de los grandes momentos", crearía un gran eje ajardinado desde las espaldas del Centro de Interpretación de la Muralla Púnica hasta la residencia universitaria Micampus, un antiguo edificio administrativo municipal, y el anterior club socio deportivo del Ejército de Tierra.

Unas vallas de hormigón separan en la actualidad los 19.000 metros cuadrados de superficie de este terreno de los vecinos. "La primera edil pretendía, con acierto, que los cartageneros disfrutaran como propia la zona, pero, una vez más, será un plan que tendrá que esperar", señalan destacando que "la propia Arroyo destacó en su presentación la importancia de esta actuación municipal que abriría, según sus propias palabras, un nuevo pulmón verde para el centro a través de nuevos accesos por la falda del cerro".

La Universidad Politécnica de Cartagena cumple con el Plan director para el cerro de San José, que elaborara el profesor arquitecto de la Universidad Politécnica de Madrid, Andrés Cánovas, y el profesor de la Escuela de Arquitectura de la UPCT, Juan Pedro Sanz, con financiación de 60.000 euros por parte de la Consejería de Turismo, Cultura, Juventud y Deportes.

De hecho, la UPCT aprobó el pasado año su parte en el proyecto con el inicio del proceso de adjudicación pública de la concesión demanial para la construcción, gestión y explotación de un centro deportivo de la parcela entre la esquina de la calle Sor Francisca Armendáriz y el paseo peatonal Pedro Martín Zermeño, en la parte baja del cerro y frente al pabellón Urban.

Bajo esta fórmula, el centro universitario recibirá un canon que destinará a la promoción deportiva y la comunidad universitaria disfrutará de descuentos y ventajas en el nuevo complejo que contará con piscina, gimnasio y pistas de pádel en su cubierta, así como con casi un centenar de plazas de aparcamiento.