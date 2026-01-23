La nueva Oficina Municipal de Información e Inspección Sanitaria de Cartagena vigilará comercios y enterramientos

Cumplir y hacer cumplir con unas condiciones básicas de higiene. Ese es el objetivo de la Oficina Municipal de Información e Inspección Sanitaria, que ha presentado este jueves el concejal de Sanidad, Gonzalo López Pretel, quien ha impulsado esta iniciativa para reforzar el cumplimiento de la normativa sanitaria, proteger la salud pública y "garantizar la igualdad ante la ley en todo el municipio".

López Pretel, quien también ejerce como portavoz municipal de Vox, señaló que esta oficina “nace para ejercer de forma clara y eficaz las competencias municipales en salubridad pública, cumpliendo la norma y sin mirar hacia otro lado”.

Los objetivos del nuevo servicio municipal son centralizar y coordinar las funciones municipales de información, vigilancia e inspección sanitaria; prevenir riesgos para la salud derivados del entorno urbano, las actividades y los establecimientos; mejorar la seguridad sanitaria y la salubridad en espacios públicos, locales y eventos; facilitar información y asesoramiento sanitario a la ciudadanía y a los sectores económicos; y reforzar la capacidad de respuesta municipal ante alertas y situaciones de riesgo sanitario.

Uno de los ejes prioritarios de actuación será el control de las actividades económicas con riesgo sanitario, especialmente en sectores como la hostelería, la alimentación, el comercio minorista o los servicios personales.

En este sentido, el líder local de la formación de Abascal ha sido contundente, asegurando que “no es admisible que haya negocios que incumplen la normativa sanitaria de forma evidente mientras otros, como los comercios tradicionales de Cartagena, cumplen estrictamente la ley y asumen los costes que ello conlleva”.

Desde esta nueva oficina, cuya puesta en marcha requiere de una reordenación de los medios disponibles, se realizará un seguimiento real del cumplimiento de las condiciones sanitarias, más allá de la mera presentación de declaraciones responsables. "No puede haber establecimientos que no respeten la cadena de frío, que no conserven adecuadamente los alimentos o que no mantengan condiciones básicas de higiene y sigan funcionando con total normalidad", afirmó el concejal.

López Pretel hizo hincapié en que "en Cartagena, quien quiera desarrollar una actividad económica tendrá que cumplir las normas sanitarias. Las mismas para todos y sin excepciones".

Otro de los ámbitos en los que se va a incidir es el de los cementerios municipales y la sanidad mortuoria, una competencia directa del Ayuntamiento.

El edil de Sanidad dejó claro que desde el Gobierno local se va a ser especialmente exigente en esta materia, ya que "no se va a permitir ningún enterramiento que no cumpla estrictamente la normativa sanitaria. No habrá dispensas ni excepciones de ningún tipo. Las normas sanitarias se cumplen en España y se cumplen en Cartagena, sin excepciones por motivos religiosos, culturales o de cualquier otra índole. Quien quiera vivir, trabajar o desarrollar una actividad en Cartagena tendrá que adaptarse a nuestras normas y a nuestros estándares sanitarios. La salud pública se protege y no se negocia".

Asimismo, esta iniciativa recoge también el compromiso con el bienestar animal, dentro del ámbito sanitario y desde un enfoque estrictamente legal. Desde la Oficina se vigilarán aspectos como la tenencia, el transporte y el sacrificio de animales, así como el funcionamiento de los mataderos, recordando que estas actividades deben realizarse con todas las garantías sanitarias. "No se pueden almacenar animales, no se pueden transportar animales ni se pueden sacrificar animales fuera de los canales legalmente establecidos y sin las medidas de higiene, seguridad y control sanitario que marca la ley", detalló López Pretel.

López Pretel ha concluido subrayando el papel de Vox en el gobierno municipal "para cambiar las cosas, para hacer cumplir la ley y para defender nuestros principios políticos dentro del marco legal y del pacto de gobierno".