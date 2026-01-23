Irregularidades en la limpieza de la parcela de Los Mateos en Cartagena: el PSOE destapa que no se cumple la normativa

El portavoz del Grupo Municipal Socialista, Manolo Torres, va a exigir la celebración de una reunión urgente del Consejo de Administración de la Sociedad Municipal Casco Antiguo para que el gobierno municipal explique cómo se está ejecutando el proceso de limpieza de la parcela contaminada de Los Mateos, ante las irregularidades denunciadas por los vecinos y para que paralice las obras "hasta que se garantice el derecho fundamental a la salud de los vecinos y se proceda al estricto cumplimiento de lo establecido en el pliego de condiciones técnicas".

"Es fundamental que se siga la normativa de forma rigurosa y estricta porque se están movilizando materiales contaminados y peligrosos poniendo en riesgo la salud de los vecinos y de los propios trabajadores", destacó Torres.

El portavoz socialista se desplazó este jueves a la parcela para comprobar que "el proceso de retirada de materiales no se está ejecutando de forma correcta porque la zona no está vallada ni existen carteles informativos sobre su peligrosidad; se ha acumulado material tóxico cuando el pliego decía que no se podía; el viento que ha azotado el municipio ha dispersado dicho material".

Asimismo, Torres destacó que "los vecinos de las inmediaciones no han sido informados de las medidas de seguridad que debían tomar; la tierra no se está trasladando en camiones estancos y, además, se está llevando a Molinos Marfagones, en lugar de a una planta autorizada para tratar residuos peligrosos".

"Los despropósitos del Gobierno de Arroyo no tienen fin. Primero compran una parcela contaminada, eximen al propietario de su obligación de limpiarla, devuelven más de 1,6 millones de euros de subvenciones que tenían para construir allí viviendas sociales y ahora consienten que la limpieza se haga de forma descontrolada. ¿Si esta parcela estuviera en otras zonas del municipio, la dejadez del equipo de Gobierno sería la misma? Tristemente, creo que no. Por eso vamos a seguir muy de cerca todo el proceso para garantizar que se cumple la normativa y vamos a exigir al Gobierno que dé explicaciones", hizo hincapié Torres.