La Fragata 'Álvaro de Bazán' se podrá visitar este sábado en Cartagena

La fragata F-101 'Álvaro de Bazán' tiene previsto atracar en la ciudad de Cartagena entre los días 23 y 25 de enero en el muelle de cruceros 'Juan Sebastián de Elcano'.

Durante su estancia en puerto, la fragata 'Álvaro de Bazán' abrirá sus puertas a la ciudadanía para que quien lo desee pueda conocerla con un horario de visitas para el sábado 24 de enero de 09:00 a 13:00 y de 15:30 a 17:30 horas.

La fragata 'Álvaro de Bazán' pertenece a la clase del mismo nombre, fue construida en la factoría ferrolana del astillero de Navantia y su botadura tuvo lugar el día 27 de octubre de 2000. Tiene su base en el Arsenal de Ferrol y cuenta con una dotación de 198 personas al mando del capitán de fragata Álvaro Zaragoza Ruiz.

Este buque toma su nombre en honor del que fue invicto Capitán General de la Mar Océano y primer Marqués de Santa Cruz, siendo Lepanto, Gibraltar, Malta, Lisboa, y las Azores testigos de sus hazañas al servicio de España.