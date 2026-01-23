Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Huelga MédicosAlcaraz en AutraliaYihadismo en CartagenaCarrera de la Mujer
instagramlinkedin

Defensa

La Fragata 'Álvaro de Bazán' se podrá visitar este sábado en Cartagena

El buque abrirá sus puertas de de 09:00 a 13:00 y de 15:30 a 17:30 horas

La fragata 'Álvaro de Bazán'

La fragata 'Álvaro de Bazán' / L.O

La Opinión

La Opinión

La fragata F-101 'Álvaro de Bazán' tiene previsto atracar en la ciudad de Cartagena entre los días 23 y 25 de enero en el muelle de cruceros 'Juan Sebastián de Elcano'. 

Durante su estancia en puerto, la fragata 'Álvaro de Bazán' abrirá sus puertas a la ciudadanía para que quien lo desee pueda conocerla con un horario de visitas para el sábado 24 de enero de 09:00 a 13:00 y de 15:30 a 17:30 horas.

La fragata 'Álvaro de Bazán' pertenece a la clase del mismo nombre, fue construida en la factoría ferrolana del astillero de Navantia y su botadura tuvo lugar el día 27 de octubre de 2000. Tiene su base en el Arsenal de Ferrol y cuenta con una dotación de 198 personas al mando del capitán de fragata Álvaro Zaragoza Ruiz.

Noticias relacionadas

Este buque toma su nombre en honor del que fue invicto Capitán General de la Mar Océano y primer Marqués de Santa Cruz, siendo Lepanto, Gibraltar, Malta, Lisboa, y las Azores testigos de sus hazañas al servicio de España.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. De tienda de lámparas de referencia en Cartagena a apartamentos para trabajadores de Escombreras
  2. El Consejo de Ministros aprueba abrir un acceso público por El Portús a Cala Morena en Cartagena
  3. La caballería' llega a El Algar en Cartagena
  4. Refugio antiaéreo y piscina: la Armada invertirá un millón de euros en reformar el jardín del Almirante de Cartagena
  5. Más de 7 millones de euros y 12 meses de obras: el Puerto de Cartagena saca a licitación la remodelación del Paseo de la Marina
  6. Defensa subasta dos locales en Cartagena
  7. Se han reído de los trabajadores': la plantilla de Sabic en Cartagena plantea parar la producción tras la reunión con el vicepresidente europeo
  8. Presentan una moción de censura al Presidente del Comité de Empresa Lhicarsa en Cartagena

La Fragata 'Álvaro de Bazán' se podrá visitar este sábado en Cartagena

La Fragata 'Álvaro de Bazán' se podrá visitar este sábado en Cartagena

Corte de tráfico en el Muelle de la Curra y alrededores de lunes a viernes en Cartagena

Corte de tráfico en el Muelle de la Curra y alrededores de lunes a viernes en Cartagena

La recuperación del cerro de San José en Cartagena, en un cajón

La recuperación del cerro de San José en Cartagena, en un cajón

La nueva Oficina Municipal de Información e Inspección Sanitaria de Cartagena vigilará comercios y enterramientos

La nueva Oficina Municipal de Información e Inspección Sanitaria de Cartagena vigilará comercios y enterramientos

Irregularidades en la limpieza de la parcela de Los Mateos en Cartagena: el PSOE destapa que no se cumple la normativa

Irregularidades en la limpieza de la parcela de Los Mateos en Cartagena: el PSOE destapa que no se cumple la normativa

Los trabajadores de Sabic en Cartagena a las barricadas: cuatro días de huelga, una gran manifestación y una acampada en la factoría

Los trabajadores de Sabic en Cartagena a las barricadas: cuatro días de huelga, una gran manifestación y una acampada en la factoría

"El paso a nivel no tiene semáforos y para saber si viene el tren hay que escucharlo"

"El paso a nivel no tiene semáforos y para saber si viene el tren hay que escucharlo"

Seis heridos en el choque de una grúa contra un tren de pasajeros en Cartagena

Seis heridos en el choque de una grúa contra un tren de pasajeros en Cartagena
Tracking Pixel Contents