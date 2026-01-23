Corte de tráfico en el Muelle de la Curra y alrededores de lunes a viernes en Cartagena

La Autoridad Portuaria de Cartagena va a ejecutar los trabajos de mejora de la red de saneamiento de la dársena de Escombreras. Para ello, va a realizar una serie de trabajos en el entorno del faro de La Curra.

Los trabajos comenzarán el lunes 26 hasta el viernes 30 de enero, con las primeras actuaciones en el vial exterior de la dársena de Escombreras. Durante este periodo podrán producirse afecciones puntuales al tráfico desde el Kiosko muelle de San Pedro al muelle de La Curra, que estarán debidamente señalizadas y coordinadas con la Policía Portuaria para garantizar la seguridad y el acceso a las instalaciones.

Se habilitará un carril regulado con semáforos de manera que se pueda acceder al muelle de La Curra en todo momento.