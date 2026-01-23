Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Corte de tráfico en el Muelle de la Curra y alrededores de lunes a viernes en Cartagena

Se habilitará un carril regulado con semáforos de manera que se pueda acceder al muelle de La Curra en todo momento

Ciclistas por el Muelle de la Curra

Ciclistas por el Muelle de la Curra / A.C

La Autoridad Portuaria de Cartagena va a ejecutar los trabajos de mejora de la red de saneamiento de la dársena de Escombreras. Para ello, va a realizar una serie de trabajos en el entorno del faro de La Curra. 

 Los trabajos comenzarán el lunes 26 hasta el viernes 30 de enero, con las primeras actuaciones en el vial exterior de la dársena de Escombreras. Durante este periodo podrán producirse afecciones puntuales al tráfico desde el Kiosko muelle de San Pedro al muelle de La Curra, que estarán debidamente señalizadas y coordinadas con la Policía Portuaria para garantizar la seguridad y el acceso a las instalaciones.

 Se habilitará un carril regulado con semáforos de manera que se pueda acceder al muelle de La Curra en todo momento.

La Fragata 'Álvaro de Bazán' se podrá visitar este sábado en Cartagena

Corte de tráfico en el Muelle de la Curra y alrededores de lunes a viernes en Cartagena

La recuperación del cerro de San José en Cartagena, en un cajón

La nueva Oficina Municipal de Información e Inspección Sanitaria de Cartagena vigilará comercios y enterramientos

Irregularidades en la limpieza de la parcela de Los Mateos en Cartagena: el PSOE destapa que no se cumple la normativa

Los trabajadores de Sabic en Cartagena a las barricadas: cuatro días de huelga, una gran manifestación y una acampada en la factoría

"El paso a nivel no tiene semáforos y para saber si viene el tren hay que escucharlo"

Seis heridos en el choque de una grúa contra un tren de pasajeros en Cartagena

