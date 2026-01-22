Los trabajadores de Sabic en Cartagena a las barricadas: cuatro días de huelga, una gran manifestación y una acampada en la factoría

"No vamos a permitir que Sabic se ponga de lado, dejándonos en manos de un fondo buitre", con esta rotunda afirmación el presidente del Comité de Empresa de Sabic en Cartagena, Pascual Sánchez, anunciaba que si la empresa no responde a sus peticiones en breve los días 30 y 31 de enero la planta de La Aljorra se pondrá en huelga, haciendo un paro de producción de dos días.

La decisión ha sido tomada por el Comité de Empresa en una reunión de urgencia que ha tenido lugar este jueves tras la reunión este miércoles con el vicepresidente europeo de Sabic, Roger Bosch, en quien tenían depositadas sus esperanzas de recibir información sobre el proceso de venta y el cierre de la planta Lexan 1, pero "para nuestra sorpresa lo que anunció básicamente fue que durante el 2026 la planta seguirá siendo Sabic y que de acometerse un cierre que no es seguro, lo haría Mutares a partir del 2027".

Estas declaraciones han sorprendido a la plantilla, "porque es falso, de nuevo, Sabic está mintiendo con el claro objetivo de no hacerse cargo de un plan social que mitigue los despidos, dejándonos en manos de un fondo buitre. Esta mentira, una vez más, está dilatando el proceso para que llegue el fondo buitre y ejecute los despidos".

Este miércoles solicitaron al jefe de operaciones un asesoramiento legal de calidad externo, sufragado o pagado por la compañía, como ha hecho la empresa en otros procesos similares, a la vez que han pedido una negociación en la central de Holanda, "para poder hablar directamente con los responsables que están hablando directamente con Mutares, para poder hablar de esas previsiones de fondo o de cualquier otro medio que palíe los despidos".

Si la empresa no responde en breve a estas peticiones, los días 30 y 31 de enero la planta de Cartagena se pondrá en huelga, haciendo un paro de producción de dos días. Asimismo, si después de esta acción tampoco hay respuesta por parte de la compañía, volverán a hacer dos días más de huelga el 6 y el 7 de febrero.

Entremedio de estas dos huelgas, han organizado una gran manifestación desde la Plaza de España hasta la Asamblea Regional el 3 de febrero, "conmemorando la fecha de la quema de la Asamblea", porque "creemos que es una fecha importante para reivindicar el futuro industrial de Cartagena, como así sucediera en los años pasados".

En la protesta estarán incluidos sindicatos, partidos políticos y comités de empresas del resto de industrias. Si una vez pasados estos acontecimientos "la empresa sigue sin dar respuesta a nuestras reivindicaciones y continúa con sus mentiras" el 9 de febrero el Comité de Empresa se establecerá en comisión permanente, realizando una acampada en la puerta de la factoría "para visibilizar el gran problema que tenemos y esperando que allí se vengan a negociar tanto políticos como los directivos de la compañía".