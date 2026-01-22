Reconstrucción del accidente de tren en Cartagena: todo lo que se sabe sobre el choque

Un tren Renfe Cercanías AM (Ancho Métrico) —el antiguo Feve— ha sufrido este mediodía un accidente tras colisionar lateralmente con un camión grúa en Alumbres (Cartagena). En el convoy viajaban 16 pasajeros y el balance es de seis heridos leves.

¿Qué ha ocurrido?

Una la cesta de una camioneta tipo Pick up ha invadido el gálibo ferroviario (la zona de seguridad por donde debe pasar el tren) y ha golpeado el lateral de un tren Renfe Cercanías AM (Ancho Métrico) cuando pasaba por Alumbres, a la altura de la parada ‘Los Partidarios’, alrededor de las 12.00 horas.

¿Cómo ha ocurrido el choque?

Según han explicado desde Renfe y Adif, el vehículo tipo Pick Up trabaja en la zona (en tareas de mantenimiento ajenas a ambas compañías ferroviarias) y ha invadido la zona de seguridad de la vía por donde circulaba el tren.

El camión pluma ha golpeado a la máquina, causando daños en uno de los laterales. A consecuencia de la colisión, se ha roto el cristal de una ventana y se ha detenido su circulación.

Las imágenes del tren accidentado en Cartagena tras el choque con una grúa /

¿Cuántos heridos hay?

Se han registrado seis heridos leves (dos jóvenes de 18 años, otros dos hombres de 26 y 50 años y dos mujeres de 62 y 74).

Cuatro de ellos han sido trasladados al hospital Santa Lucía y otros dos al Rosell para su valoración. Un afectado ha sido atendido por varios cortes a consecuencia de la rotura del cristal y otros dos por ataques de ansiedad.

¿Se ha interrumpido el tráfico? ¿Hay vías cortadas?

Sí ha habido cortes en la línea, pero de forma temporal. El tráfico ferroviario se ha visto interrumpido alrededor de una hora, ya que los daños estaban solo en el lateral del tren y la vía no quedó afectada, según Adif.

La circulación funciona con normalidad desde las 13.10 horas.