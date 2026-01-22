"El paso a nivel no tiene semáforos y para saber si viene el tren hay que escucharlo"

Susto este jueves en Alumbres con el choque entre una camioneta con una cesta y un tren de FEVE con 16 pasajeros a bordo ha dejado seis heridos de carácter leve en Cartagena.

La colisión se ha producido a mediodía en el kilómetro 6,6 de la vía, a la altura de la parada de 'Los partidarios', entre la citada diputación cartagenera y el municipio de La Unión, cuando la cesta del vehículo tipo pick-up ha invadido la vía, golpeando al tren y rompiendo el cristal de una ventana, provocando cortes en un uno de los trabajadores que viajaban en el vagón.

Cuando tuvieron noticia del accidente, antes de saber exactamente lo que había sucedido, los vecinos de Alumbres recordaron que ya han advertido en varias ocasiones sobre la peligrosidad de los pasos a nivel en la diputación.

"El paso a nivel no tiene semáforos que regule la circulación cuando viene el tren, para saber si va a pasar hay que escucharlo y mirar muy bien, si no no lo sabes", explicaron los residentes de la zona, quienes compararon la situación con la vecina diputación de Vista Alegre donde "si tienen semáforos y señales lumínicas, no como aquí".

En esta misma línea se expresó el presidente de la Junta Municipal de Alumbres, Francisco Hernández Cuadros, quien se desplazó desde el primer momento hasta el lugar del accidente acompañado del edil de Infraestructuras, Diego Ortega, y la concejal de Descentralización, Francisca Martínez.

"Desde la Junta Municipal y el propio Ayuntamiento de Cartagena hemos reclamado que se tomen medidas, no solo con esta vía, sino con el desvío de mercancías peligrosas a su paso por la localidad de Alumbres, la cual es una vía muy antigua, por la que actualmente y por aprobación del Gobierno central pueden pasar hasta trenes de 750 metros de longitud", señaló Hernández.

Según detalló el presidente del organismo de descentralización, por la noche llegan a pasar dos máquinas con 22 vagones que "suponen un riesgo potencial para la población". Hernández hizo hincapié en que antes pasaban menos trenes y a día de hoy es un volumen bastante grande para una vía antigua y que no debería pasar por dentro de la población".

Asimismo, por lo que respecta a la vía de FEVE, "el Gobierno de España anunció hace un año que iba a hacer una mejora en la supresión de pasos a niveles con una inversión de 2 millones de euros en la supresión del paso a nivel del paraje de La Parreta y le pedimos la explicación de por qué la supresión del paso a nivel en esa zona cuando allí actualmente no se están produciendo accidentes y sí en el paso a nivel de Alumbres y en el de Los Partidarios".

Según sus datos, cada año se registran unos siete accidentes con heridos de diversa consideración e incluso víctimas mortales.

"No encontramos el fundamento ni nos han explicado a día de hoy el porqué no se ha llevado a cabo en esta zona", concluyó.