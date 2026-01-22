Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Plan de impulso al comercio localAtraco en El PalmarSindicatos contra hospitalesBuques rusos en Cartagenasalud mental de los jóvenes
instagramlinkedin

Obras

La Mancomunidad invierte más de 45.000 euros en mejorar la seguridad vial en la carretera de Tentegorra en Cartagena

A lo largo de toda la vía se han repintado los doce pasos de peatones y se han instalado nuevas señales verticales luminosas inteligentes que se activan con el movimiento

Nuevas señales lumínicas colocadas por la Mancomunidad de los Canales del Taibilla en la carretera de Tentegorra

Nuevas señales lumínicas colocadas por la Mancomunidad de los Canales del Taibilla en la carretera de Tentegorra / Iván Urquízar

Juana Martínez

La Mancomunidad de los Canales del Taibilla ha concluido los trabajos de mejora de la iluminación de los pasos de peatones de la carretera de subida a Tentegorra de Cartagena. El organismo ha instalado nuevos sistemas inteligentes que permitirán incrementar la seguridad de la vía, habitualmente frecuentada por peatones, pues es una de las zonas más habituales de los cartageneros para hacer deporte.

Las labores se han llevado a cabo en toda la carretera de subida, cuya titularidad corresponde a la Mancomunidad, donde se han repintado de los doce pasos de peatones existentes e instalado de nuevas señales verticales luminosas inteligentes que se activan con el movimiento, lo que permitirá aumentar significativamente la visibilidad durante el día y, especialmente, por la noche.

La actuación, que ha supuesto una inversión superior a los 45.000 euros, ha incluido la instalación de nuevas luminarias en aquellos puntos donde detectaron una iluminación insuficiente, y también se ha procedido a renovar las luminarias existentes con LED.

Como medida adicional de seguridad, la última señal vertical LED de la vía estará encendida de forma fija con el objetivo de mejorar la seguridad en ese paso de peatones, situado en un tramo en curva. Cabe recordar que los vecinos de la zona reclamaron más iluminación en la zona hace unos meses en una información publicada por La Opinión.

Noticias relacionadas

Focos adheridos a la vía

Durante el día, tanto las señales verticales como las luminarias adyacentes a los pasos peatonales permanecerán apagadas, habiéndose mejorado la visibilidad de los cruces con el repintado, mientras que en las horas de menor visibilidad, las señales verticales luminosas y los focos adheridos a las luminarias de la vía, que tienen como objetivo mejorar la visibilidad del propio paso de peatones, se encenderán cuando el sensor de movimiento detecte a un peatón o a un vehículo aproximándose.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. De tienda de lámparas de referencia en Cartagena a apartamentos para trabajadores de Escombreras
  2. Un restaurante de Cabo de Palos celebra su décimo aniversario con una 'travesía' con escalas en forma de eventos y platos especiales
  3. El Consejo de Ministros aprueba abrir un acceso público por El Portús a Cala Morena en Cartagena
  4. Refugio antiaéreo y piscina: la Armada invertirá un millón de euros en reformar el jardín del Almirante de Cartagena
  5. Más de 7 millones de euros y 12 meses de obras: el Puerto de Cartagena saca a licitación la remodelación del Paseo de la Marina
  6. Defensa subasta dos locales en Cartagena
  7. MC denuncia la inauguración de un paso de peatones inaccesible en La Palma en Cartagena
  8. El 'Furor' parte de Cartagena para dar seguridad a la ruta de importación de crudo desde Nigeria

La Mancomunidad invierte más de 45.000 euros en mejorar la seguridad vial en la carretera de Tentegorra en Cartagena

La Mancomunidad invierte más de 45.000 euros en mejorar la seguridad vial en la carretera de Tentegorra en Cartagena

'La caballería' llega a El Algar en Cartagena

'La caballería' llega a El Algar en Cartagena

El Audaz monitoriza tres buques rusos desde el Estrecho de Gibraltar

El Audaz monitoriza tres buques rusos desde el Estrecho de Gibraltar

La plantilla de Sabic en Cartagena plantea parar la producción tras la reunión con el vicepresidente europeo

La plantilla de Sabic en Cartagena plantea parar la producción tras la reunión con el vicepresidente europeo

El PSOE de Cartagena denuncia filtraciones en el Hospital de Santa Lucía

El PSOE de Cartagena denuncia filtraciones en el Hospital de Santa Lucía

Cartagena, fuera de la candidatura a Capital Europea de la Cultura 2031

Cartagena, fuera de la candidatura a Capital Europea de la Cultura 2031

El Consejo de Ministros aprueba abrir un acceso público por El Portús a Cala Morena

El Consejo de Ministros aprueba abrir un acceso público por El Portús a Cala Morena

La playa escondida de Cartagena que todos quieren visitar y a la que por fin se podrá llegar sin obstáculos

La playa escondida de Cartagena que todos quieren visitar y a la que por fin se podrá llegar sin obstáculos
Tracking Pixel Contents