La Mancomunidad invierte más de 45.000 euros en mejorar la seguridad vial en la carretera de Tentegorra en Cartagena

La Mancomunidad de los Canales del Taibilla ha concluido los trabajos de mejora de la iluminación de los pasos de peatones de la carretera de subida a Tentegorra de Cartagena. El organismo ha instalado nuevos sistemas inteligentes que permitirán incrementar la seguridad de la vía, habitualmente frecuentada por peatones, pues es una de las zonas más habituales de los cartageneros para hacer deporte.

Las labores se han llevado a cabo en toda la carretera de subida, cuya titularidad corresponde a la Mancomunidad, donde se han repintado de los doce pasos de peatones existentes e instalado de nuevas señales verticales luminosas inteligentes que se activan con el movimiento, lo que permitirá aumentar significativamente la visibilidad durante el día y, especialmente, por la noche.

La actuación, que ha supuesto una inversión superior a los 45.000 euros, ha incluido la instalación de nuevas luminarias en aquellos puntos donde detectaron una iluminación insuficiente, y también se ha procedido a renovar las luminarias existentes con LED.

Como medida adicional de seguridad, la última señal vertical LED de la vía estará encendida de forma fija con el objetivo de mejorar la seguridad en ese paso de peatones, situado en un tramo en curva. Cabe recordar que los vecinos de la zona reclamaron más iluminación en la zona hace unos meses en una información publicada por La Opinión.

Noticias relacionadas

Focos adheridos a la vía

Durante el día, tanto las señales verticales como las luminarias adyacentes a los pasos peatonales permanecerán apagadas, habiéndose mejorado la visibilidad de los cruces con el repintado, mientras que en las horas de menor visibilidad, las señales verticales luminosas y los focos adheridos a las luminarias de la vía, que tienen como objetivo mejorar la visibilidad del propio paso de peatones, se encenderán cuando el sensor de movimiento detecte a un peatón o a un vehículo aproximándose.