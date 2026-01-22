'La caballería' llega a El Algar en Cartagena

Un homicidio este domingo y al menos 16 contenedores quemados en tres noches. La tensa situación que se ha desencadenado en El Algar en los últimos días ha obligado a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad a aumentar su presencia en la zona para evitar que siga aumentando la escalada de violencia en el este de Cartagena.

Estos días Guardia Civil y Policía Local comienzan un dispositivo especial coordinado que desplegará en la zona alrededor de una veintena de agentes de ambos cuerpos, siendo su presencia especialmente relevante durante la noche.

Está previsto que se desarrolle mínimo durante las madrugadas de jueves, viernes, sábado, domingo y lunes, aunque es posible que se extienda en el tiempo si es necesario, determinación que se tomará tras evaluar los acontecimientos que sucedan en las próximas noches.

La Policía Local por su parte aportará a dos equipos del Grupo Operativo Especial de Seguridad Ciudadana (GOESC), integrado por unos diez 'panteras negras', conocidos así por el animal que aparece en su escudo y por el que se les reconoce, dos subinspectores, un inspector y la patrulla de turno ordinario que cubre la zona de forma habitual.

Unos 15 agentes municipales en total, siendo diez de ellos de la unidad especial de control de masas y en intervenciones complicadas, caracterizados por intervenir siempre en formaciones de mínimo cinco miembros. La élite de la Policía Local se prepara para blindar El Algar.

Durante su despliegue entre otras acciones realizarán controles y patrullas para cercar el pueblo ante los actos vandálicos e incidentes que han tenido lugar.

Si bien, los 'panteras negras', que desarrollan de forma habitual operaciones en barrios y diputaciones como La Palma, Pozo Estrecho, Los Urrutias y La Manga, se concentrarán más en El Algar para conseguir sofocar los problemas que en los últimos días han generado una gran alarma social entre los vecinos, según explicaron desde la concejalía de Seguridad Ciudadana, encabezada por José Ramón Llorca.

Por su parte, la Guardia Civil continuará manteniendo su presencia también con el despliegue de varios efectivos. Asimismo, la Benemérita continúa con las pesquisas para esclarecer quién mató a Francisco, alias Paco 'El Pachequero', el hombre de 41 años que se desangró en la puerta de su casa este domingo tras recibir al menos un disparo. Según las primeras pesquisas cuatro hombres treparon al primer piso de la vivienda de la calle Juan XXIII para presuntamente hacerse con la marihuana que los investigadores hallarían luego en el interior del inmueble.

Asimismo, los residentes de la zona han manifestado su indignación ante la situación que llevan días viviendo y han solicitado un aumento de la presencia policial, tanto por parte de Policía Local como de la Guardia Civil, que se materializará desde este mismo jueves.