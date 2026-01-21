'Severomorsk', ‘Boikiy’ y ‘General Skobelev’: los tres buques rusos a los que el 'Audaz', con base en Cartagena, ha monitorizado en estrecho de Gibraltar

El Buque de Acción Marítima de la Armada ‘Audaz’, que tiene su base en Cartagena, está desplegado en el mar de Alborán y estrecho de Gibraltar desde el pasado diciembre, donde ha realizado la monitorización del destructor ruso ‘Severomorsk’ durante su tránsito hacia el mar Mediterráneo oriental.

Al finalizar esta tarea de vigilancia, el buque retomó sus labores de vigilancia en el mar de Alborán, para reforzar la presencia naval en las proximidades de las islas Chafarinas, ubicadas en el norte de África.

En esa zona se mantienen destacamentos permanentes del Ejército de Tierra, dependientes del Mando Operativo Terrestre, que contribuyen al apoyo y la seguridad de dichos territorios.

Posteriormente, el 'Audaz' realizó la monitorización y vigilancia de otro convoy con bandera rusa. En este caso integrado por la corbeta ‘Boikiy’ y el mercante ‘General Skobelev’, durante en su tránsito hacia el Atlántico, tras cruzar el estrecho de Gibraltar.

Días después, estas unidades de bandera rusa fueron avistadas entrando en el litoral gallego, y a partir de entonces fueron monitorizadas por el patrullero de altura ‘Centinela’, con base en Ferrol, que mantuvo vigilancia de este convoy hasta su entrada en aguas francesas.

Durante estos seguimientos, los buques de la Armada han reportado de forma permanente la situación y evolución de las operaciones al Centro de Operaciones de Vigilancia de Acción Marítima, ubicado en Cartagena.

Estas misiones se desarrollan en el marco de las Operaciones de Presencia, Vigilancia y Disuasión, integradas dentro del mando operativo marítimo y bajo el control operativo del Mando de Operaciones para contribuir a la seguridad marítima y garantizar la libertad de navegación.

Operaciones de Presencia, Vigilancia y Disuasión

El Mando Operativo Marítimo es el órgano de la estructura operativa de las Fuerzas Armadas, subordinado al Jefe de Estado Mayor de la Defensa, responsable, a su nivel, del planeamiento, conducción y seguimiento de las operaciones de presencia, vigilancia y disuasión de los espacios marítimos de soberanía, responsabilidad e interés nacional. Se encuentra bajo el mando del Almirante de Acción Marítima, vicealmirante Vicente Cuquerella Gamboa, y tiene sede en Cartagena.

Integrados en el Mando Operativo Marítimo, distintos buques de la Armada realizan, bajo control operativo del Mando de Operaciones, Operaciones de Presencia, Vigilancia y Disuasión, que son una herramienta eficaz para mantener la vigilancia de los espacios de soberanía e interés, lo que permite incrementar el conocimiento del entorno marítimo, contribuir a su protección integral y también detectar anticipadamente amenazas y facilitar una respuesta inmediata y viable ante una potencial crisis.