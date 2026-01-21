El PSOE de Cartagena denuncia filtraciones en el Hospital de Santa Lucía

El Grupo Municipal Socialista denunció este miércoles "la falta de mantenimiento y conservación en el Hospital Universitario de Santa Lucía", donde las filtraciones de agua se repiten con cada episodio de lluvias, generando numerosas molestias tanto al personal sanitario como a los pacientes.

"Es necesario que las inversiones en este centro hospitalario, que es el más importante del Área 2 de Salud, se incrementen para hacer frente a las obras de mantenimiento y mejora que necesitan", exigió el concejal socialista Pedro Contreras.

El edil recordó que es necesario reformar la fachada tras el incendio del pasado mes de diciembre, habilitar un nuevo acceso rodado al centro para garantizar la seguridad del personal y de los usuarios, y "a esa larga y costosa lista de obras pendientes se suman los trabajos de mantenimiento necesarios".

Contreras apuntó que "este centro tuvo la pasada semana más de treinta camas en los pasillos de Urgencias, mientras el Hospital Santa María del Rosell está infrautilizado porque el Servicio Murciano de Salud ha transformado sus plantas de hospitalización en consultas médicas".

"Los pacientes sufren los inconvenientes de estar atendidos en pasillos, sin medios ni intimidad para afrontar su enfermedad, mientras el Hospital del Rosell sigue con plantas de hospitalización transformadas en consultas médicas, a pesar de que la Ley exige que se abra al cien por cien como segundo hospital del Área 2 de Salud y no como un Consultorio de grandes dimensiones", expuso el edil socialista.

"Ya es un despropósito que en un centro hospitalario se haya habilitado una Unidad de Pasillos, pero que encima esté desbordada y que el segundo hospital del área de salud esté infrautilizado, convertido en un consultorio, es una negligencia", afirmó Contreras.

Refuerzo de los recursos

Por su parte, fuentes del Área II del Servicio Murciano de Salud afirmaron que en relación con la presión asistencial registrada en el área de Urgencias en determinados momentos puntuales "el hospital ha activado en todo momento los protocolos establecidos, reforzando recursos y habilitando cuantas camas han sido necesarias dentro del propio complejo hospitalario para garantizar la adecuada atención a los pacientes".

Asimismo, defendieron que en los últimos días no se ha registrado ningún paciente fuera de las zonas de observación de Urgencias, "al tiempo que se mantiene la actividad asistencial al cien por cien de su capacidad".

Respecto a las instalaciones, aseguraron "el hospital cuenta con un servicio propio de mantenimiento que actúa de forma continuada para atender cualquier incidencia que pueda surgir, incluyendo las derivadas de episodios meteorológicos adversos, con el objetivo de minimizar molestias tanto a pacientes como a profesionales".

Por último, en cuanto a la fachada del edificio, "se está ultimando el estudio técnico correspondiente tras el incendio del pasado diciembre, conforme a los criterios técnicos y administrativos establecidos".