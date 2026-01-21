Presentan una moción de censura al Presidente del Comité de Empresa Lhicarsa en Cartagena

Más de un tercio de los miembros del Comité de Empresa de la empresa de Limpieza e Higiene de Cartagena (Lhicarsa) han solicitado que se convoque una sesión extraordinaria para votar una moción de censura al actual presidente.

Amparados por el Reglamento Interno del Comité de Empresa y el Estatuto de los Trabajadores manifiestan que "existe la necesidad de celebrar sesión extraordinaria del Comité de Empresa para tratar un asunto de especial relevancia para el funcionamiento interno del órgano, consistente en el debate y votación de una moción de censura a la Presidencia del Comité, conforme a los principios democráticos y de auto organización del órgano colegiado".

Solicitan que se proceda a la convocatoria de una sesión extraordinaria del Comité de Empresa el próximo jueves 22 de enero a las diez de la mañana en la sede de la concesionaria ubicada en el Paraje Los Maestres.

El orden del día consta únicamente de dos puntos: el debate y votación de la moción de censura al presidente del Comité de Empresa y en su caso, cese del presidente y elección de nueva presidencia, conforme al Reglamento Interno y al Estatuto de los Trabajadores.

Los seis solicitantes pertenecen a los sindicatos SIME y UGT, tres a cada uno de ellos.