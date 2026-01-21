Paralizada la obra de adecuación de la calle Morería de Cartagena

El 31 de mayo del pasado año la alcaldesa, Noelia Arroyo, anunció la adecuación urbanística de la calle Morería Baja con un presupuesto total de 306.278 euros y un plazo de ejecución estimado de cuatro meses, cuando comiencen.

Si bien ocho meses después de aquel anuncio no se ha movido ni una piedra en la zona. A finales de julio el Ayuntamiento anunció que la sociedad municipal Caso Antiguo aprobaría esa semana el expediente para contratar las obras de adecuación del itinerario peatonal en la calle Morería Baja, en el entorno del cerro del Molinete.

Aunque las últimas noticias que se tienen del proyecto, que incluía la renovación completa de pavimentos deteriorados mediante la creación de una plataforma única con adoquín y baldosa similar a la calle San Fernando, es que el seis de noviembre se rectificaron el anuncio de licitación, el pliego de cláusulas administrativas y varios criterios de evaluación de las ofertas.

En concreto, en el pliego de condiciones administrativas se encontraron omisiones y errores relativos al plazo de garantía, el procedimiento para contratar y en la denominación de la Ley de Procedimiento Común de las Administraciones Públicas.

Las empresas interesadas en ejecutar las actuaciones podían presentar sus ofertas hasta el dos de diciembre del pasado año y el once del mismo mes se reunió la Mesa de Contratación para abrir y valorar las propuestas. Desde ese momento nada se sabe del proceso de adjudicación, ni se ha publicado si alguna empresa ha sido seleccionada para desarrollar los trabajos, ni si están esperando algún informe técnico.

Desde el ejecutivo encabezado por Arroyo se limitaron a contestar las preguntas de esta redacción afirmando que "no hay novedades".

La actuación en cuestión plantea la reposición del pavimento, la renovación instalaciones y la mejora de la accesibilidad peatonal en toda la calle, incluida la conexión con la calle Cantarerías. Además, se instalará nueva iluminación, se renovará el sistema de saneamiento y se procederá al soterramiento de todos los cables de telefonía e instalaciones visibles sin riesgo de interferir con las excavaciones arqueológicas.

También, se creará una zona ajardinada para mejorar la conexión con las calles Santa Florentina y San Fernando, donde se colocarán bancos y papeleras con el objetivo de crear un espacio de recreo en mitad del centro de Cartagena.

"Atentado contra el patrimonio"

Cuando fue anunciada la actuación por la regidora municipal, la Coordinadora del Molinete ya se opuso a que el Ayuntamiento de Cartagena inserte nuevas canalizaciones subterráneas en la Morería, subrayando que «esto supondrá cargarse la calzada romana y dividir en dos el barrio portuario romano».

Desde el colectivo en defensa del patrimonio aseguraron que las actuaciones planeadas "supondrán destrozar para siempre, entre otros vestigios, la calzada romana que atraviesa la zona, dividiendo en dos el yacimiento arqueológico del barrio portuario romano" y lo calificaron de «auténtico atentado contra el patrimonio y contra el proyecto para que Cartagena sea declarada Patrimonio de la Humanidad».