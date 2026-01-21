"Se han reído de los trabajadores": la plantilla de Sabic en Cartagena plantea parar la producción tras la reunión con el vicepresidente europeo

La visita este miércoles del vicepresidente europeo de Sabic, Roger Bosch, a la factoría de La Aljorra en Cartagena ha generado entre la plantilla más inquietud e indignación que tranquilidad. Bosch ha sido recibido entre silbidos por cientos de trabajadores.

Tras doce días sin apenas información sobre el cierre de la planta Lexan 1 y la venta de la compañía al fondo alemán Mutares, los trabajadores esperaban "algo de claridad". Sin embargo, "lo único que ha traído este señor es la información de que hasta el 31 de diciembre vamos a ser Sabic y la empresa no va a ejecutar el cierre, hemos entendido que si Sabic no ejecuta el cierre es porque lo va a hacer Mutares", explicó el presidente del Comité de Empresa, Pascual Sánchez.

"Después de ver la presión mediática, han empezado a jugar al despiste diciendo que el cierre no es seguro, pero que es muy probable", concretó el representante de los trabajadores, quienes consideran que se trata de una estrategia para que "la planta siga produciendo según sus intereses hasta que llegue el momento de despedir a los trabajadores".

El Comité de Empresa ha solicitado que tal y como ha sucedido en otras ocasiones la compañía sufrague un asesoramiento legal de calidad con el que puedan seguir el proceso. "Sabemos que están mintiendo y que están intentando una maniobra para suavizar la situación" por lo que han tomado la decisión de tratar de llegar hasta la central de la compañía, que se ubica en Holanda, para "negociar todo tipo de medidas que mitiguen este proceso de cierre que tarde o temprano va a llegar".

A la espera de conocer si la empresa está dispuesta a negociar un plan que mitigue estas salidas, el Comité de Empresa celebrará este jueves una reunión de urgencia para empezar a plantear paros de producción y medidas de presión de más alto nivel, "hasta que una de las dos compañías nos cuente la verdad y esté dispuesta a atajar este problema a través de planes sociales o de salidas dignas para los trabajadores".

Según comentó Sánchez, "han intentado prolongar este proceso, en que ya la incertidumbre y el nerviosismo de la plantilla es tan grande que se está haciendo difícil mantener la seguridad en las instalaciones, diciendo que hasta el 31 de diciembre no va a pasar nada, que estemos tranquilos y que ya veremos a ver si Mutares cierra o no, aunque sí que es muy probable que cierre".

"Esto es poco más que reírse del Comité de Empresa y reírse de los 500 trabajadores y de los más de 2.000 trabajadores de la empresa auxiliar, diciéndonos que estemos tranquilos produciendo a esperar a que llegue un liquidador, a cerrarnos en enero de 2027", sentencia el representante de los trabajadores sobre "la triste situación que hemos vivido esta mañana".