Cartagena, fuera de la candidatura a Capital Europea de la Cultura 2031

El portavoz de MC, Jesús Giménez Gallo, anunció este miércoles que el Ayuntamiento de Cartagena ha renunciado a optar a la Capital Europea de la Cultura 2031, lo que a su juicio "no es un hecho aislado, sino la consecuencia lógica de una política cultural inexistente".

El líder de la formación local señaló directamente a la alcaldesa, Noelia Arroyo, "como responsable de que Cartagena vuelva a perder otra oportunidad histórica".

"No hablamos de un error puntual. Hablamos de una alcaldesa que ya fracasó estrepitosamente como consejera de Cultura, hasta el punto de ser cesada, y que hoy reproduce ese mismo fracaso desde la Alcaldía", afirmó Giménez Gallo.

"No ha contribuido a la recuperación del patrimonio, no ha dejado un solo proyecto cultural estructural y ha convertido la política cultural en una sucesión de ocurrencias sin continuidad", sentenció el portavoz municipal.

Giménez Gallo hizo hincapié en que "mientras se anunciaban grandes titulares, la realidad es clara: el Teatro Circo sigue cerrado, el Cine Central continúa sin reabrirse pese a los anuncios reiterados, y el Auditorio El Batel se quiere mantener como un chiringuito al servicio de una empresa externa, en lugar de consolidarlo como un gran espacio cultural público al servicio del municipio".

A lo que se suma el llamado 'patio del Muram', donde "se habló de crear un espacio cultural y patrimonial de referencia, y lo único que hay es otro solar más junto al museo; debe de ser su ampliación", ironizó el portavoz, subrayando que "esa es la manera de entender la cultura de este gobierno: anuncios, fotos y cero resultados".

Para MC, renunciar a la Capital Europea de la Cultura 2031 "es la confirmación de un modelo agotado".

"Optar a ese reconocimiento habría obligado a ordenar la política cultural, abrir los espacios cerrados, implicar al sector y pensar el municipio a medio y largo plazo. Arroyo no cree en eso porque piensa en pequeño, vive en la inmediatez y es incapaz de planificar", aseguró.

Noticias relacionadas

"Cartagena tiene historia, patrimonio y talento de sobra. Lo que no tiene es un gobierno que crea en la cultura como motor de futuro", concluyó Giménez Gallo.