Polémica
Cartagena, fuera de la candidatura a Capital Europea de la Cultura 2031
Giménez Gallo señala a la alcaldesa, Noelia Arroyo, como responsable de perder "una oportunidad histórica"
El portavoz de MC, Jesús Giménez Gallo, anunció este miércoles que el Ayuntamiento de Cartagena ha renunciado a optar a la Capital Europea de la Cultura 2031, lo que a su juicio "no es un hecho aislado, sino la consecuencia lógica de una política cultural inexistente".
El líder de la formación local señaló directamente a la alcaldesa, Noelia Arroyo, "como responsable de que Cartagena vuelva a perder otra oportunidad histórica".
"No hablamos de un error puntual. Hablamos de una alcaldesa que ya fracasó estrepitosamente como consejera de Cultura, hasta el punto de ser cesada, y que hoy reproduce ese mismo fracaso desde la Alcaldía", afirmó Giménez Gallo.
"No ha contribuido a la recuperación del patrimonio, no ha dejado un solo proyecto cultural estructural y ha convertido la política cultural en una sucesión de ocurrencias sin continuidad", sentenció el portavoz municipal.
Giménez Gallo hizo hincapié en que "mientras se anunciaban grandes titulares, la realidad es clara: el Teatro Circo sigue cerrado, el Cine Central continúa sin reabrirse pese a los anuncios reiterados, y el Auditorio El Batel se quiere mantener como un chiringuito al servicio de una empresa externa, en lugar de consolidarlo como un gran espacio cultural público al servicio del municipio".
A lo que se suma el llamado 'patio del Muram', donde "se habló de crear un espacio cultural y patrimonial de referencia, y lo único que hay es otro solar más junto al museo; debe de ser su ampliación", ironizó el portavoz, subrayando que "esa es la manera de entender la cultura de este gobierno: anuncios, fotos y cero resultados".
Para MC, renunciar a la Capital Europea de la Cultura 2031 "es la confirmación de un modelo agotado".
"Optar a ese reconocimiento habría obligado a ordenar la política cultural, abrir los espacios cerrados, implicar al sector y pensar el municipio a medio y largo plazo. Arroyo no cree en eso porque piensa en pequeño, vive en la inmediatez y es incapaz de planificar", aseguró.
"Cartagena tiene historia, patrimonio y talento de sobra. Lo que no tiene es un gobierno que crea en la cultura como motor de futuro", concluyó Giménez Gallo.
- De tienda de lámparas de referencia en Cartagena a apartamentos para trabajadores de Escombreras
- Un restaurante de Cabo de Palos celebra su décimo aniversario con una 'travesía' con escalas en forma de eventos y platos especiales
- El Consejo de Ministros aprueba abrir un acceso público por El Portús a Cala Morena en Cartagena
- Refugio antiaéreo y piscina: la Armada invertirá un millón de euros en reformar el jardín del Almirante de Cartagena
- Más de 7 millones de euros y 12 meses de obras: el Puerto de Cartagena saca a licitación la remodelación del Paseo de la Marina
- Defensa subasta dos locales en Cartagena
- MC denuncia la inauguración de un paso de peatones inaccesible en La Palma en Cartagena
- El 'Furor' parte de Cartagena para dar seguridad a la ruta de importación de crudo desde Nigeria