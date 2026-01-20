Más de una veintena de cuentacuentos y talleres infantiles en las bibliotecas municipales de Cartagena

La Red de Bibliotecas Municipales de Cartagena arranca su programación de 2026 con más de una veintena de cuentacuentos y talleres infantiles en todo el municipio. De esta manera, hasta el próximo mes de mayo, cada semana, principalmente los viernes por la tarde, habrá diferentes sesiones en la biblioteca Doña Centenito del Centro Cultural Ramón Alonso Luzzy y en las bibliotecas de Los Dolores, La Manga, Barrio Peral, Santa Ana o Pozo Estrecho, entre otras zonas. Todos ellos son gratuitos y las inscripciones se pueden realizar quince días antes de cada pase. Los detalles de cada actividad están disponibles en la web de las bibliotecas municipales.

El concejal delegado de Cultura, Ignacio Jáudenes, explica que esta oferta pone de manifiesto "el objetivo que tenemos en el Ayuntamiento de consolidar las bibliotecas como esos espacios de aprendizaje, creatividad y encuentro social, ya que esta nueva programación ofrece una amplia variedad de cuentacuentos y talleres infantiles para que todos los niños y niñas de nuestro municipio, puedan disfrutarlos, independientemente de donde residan".

Entre las temáticas de estos cuentacuentos y talleres, se han programado propuestas de magia, teatro, nuevas tecnologías o actividades familiares:

ESCUELA DE FAMILIAS

En colaboración con Educación del Ayuntamiento, la Red de Bibliotecas refuerza su papel mediador a través de la Escuela de Familias. Estas sesiones están orientadas a padres, madres y educadores, centrándose en los retos de la era digital:

27 de enero (El Luzzy) : "Móviles y preadolescentes: Lo que los padres debemos saber" , impartida por Froilán Ros Zapata.

, impartida por Froilán Ros Zapata. 12 de mayo (El Luzzy): "Manejamos los riesgos de Internet con nuestros hijos", a cargo de Javier Fructuoso, agente de la Policía Nacional.

INNOVACIÓN Y TECNOLOGÍA: Talleres de Scratch y Videojuegos en familia

Una de las grandes apuestas de esta temporada es el Club Digital, que se desarrollará en la Biblioteca Doña Centenito del Centro Cultural Ramón Alonso Luzzy, y cuyas inscripciones abren este 20 de enero, a las 16:00 horas. Este programa consta de cuatro sesiones específicas de Scratch, ideadas para que niños y niñas de entre 8 y 11 años aprendan a diseñar sus propios videojuegos.

4 de febrero: Taller de Scratch I.

18 de febrero: Taller de Scratch II.

18 de marzo: Taller de Scratch III.

11 de abril: Taller de Scratch IV

Además, los sábados 28 de febrero y 9 de mayo tendrán lugar los talleres Videojuegos en familia, un espacio para jugar, charlar, reír y pasar un buen rato juntos.

Una oferta diversa en todos los barrios y diputaciones que se completa con otras temáticas como:

Sábados de bebecuentos con Encuentada Nora. Para bebés de 0 a 36 meses.

con Encuentada Nora. de Cuentacuentos: Los cuentacuentos tendrán narradores como Mario Moya, Elena Serrano, Cristina Soler o Faustino Sáez, entre otros.

Los cuentacuentos tendrán narradores como Mario Moya, Elena Serrano, Cristina Soler o Faustino Sáez, entre otros. Creatividad y Ritmo: Talleres de decoración de galletas de Carnaval con Medusa's Cake, Ritmo y musicalidad con Dumdaca y creativos con Arteando.

INSCRIPCIONES

Todas las actividades de la Red de Bibliotecas Municipales son gratuitas, con inscripción previa. El plazo abre habitualmente 15 días antes de cada sesión a través de la web oficial de las bibliotecas municipales o en los mostradores de las bibliotecas. Para más información, consulta la programación completa en la web de las Bibliotecas Municipales de Cartagena.