Los trabajadores de Sabic llevarán sus protestas a las calles de Cartagena

Los trabajadores de Sabic llevarán las protestas que ya han comenzado a las puertas de la factoría de La Aljorra a las calles de Cartagena. Así lo anunciaron este lunes desde Comisiones Obreras. El sindicato ha solicitado los permisos pertinentes para realizar una manifestación el próximo 3 de febrero por la tarde desde la Plaza de España hasta la Asamblea Regional, en el paseo Alfonso XIII, según explicó Daniel Andreu del Comité de empresa de Sabic en Cartagena.

Esta fecha es especialmente significativa, pues el 3 de febrero de 1992 tuvo lugar la quema del parlamento regional durante las protestas de los trabajadores afectados por la reconversión industrial.

"Desde que en febrero de 2020, Sabic comenzó a aplicar expedientes de regulación de empleo conforme iba cerrando unidades de la factoría que tiene en Cartagena, CCOO y el comité de empresa de esta fábrica de plástico industrial que opera en La Aljorra desde los años 90, anunciamos que lo que estaba en marcha era un desmantelamiento industrial puro y duro", señalaron desde el sindicato, haciendo hincapié en que "la dirección se ha ido dedicando en los últimos seis años a ir cerrando plantas y a llevarse la producción de Cartagena a otros países: Arabia Saudí, India, Singapur o China, destruyendo empleo local tras haberse beneficiado de subvenciones y ayudas oficiales de todo tipo".

Afirman que "el desmontaje y la deslocalización han sido paulatinos pero constantes". Ponen negro sobre blanco esta situación con datos: en 2019 había cuatro plantas en las instalaciones de La Aljorra que daban empleo a 800 personas, en 2020 surgió el primer ERE por el cierre de una de las plantas, la de Ultem, que supuso el despido de 76 trabajadores, en 2023 se anunció el cierre de la planta de Lexan 2, tras dos Ertes con 112 despidos.

500 empleos directos

En la actualidad quedan en funcionamiento dos plantas que emplean a unas 500 personas de plantilla directa, en las que trabajan también decenas de empresas auxiliares que "suman casi 2000 puestos de trabajo considerando el empleo indirecto y el inducido".

Precisamente esas dos plantas son las que ahora están en riesgo de cierre. Este mes la dirección de Sabic ha anunciado el cierre de la planta Lexan 1 tras la compra de la factoría por el fondo de inversión alemán Mutares. "Un grupo inversor que no ofrece ninguna confianza ni seguridad de continuidad en la producción ni a medio ni a corto plazo", aseguran desde el sindicato.

CCOO ha hecho un llamamiento a las administraciones local, regional y nacional para que eviten el cierre de la planta y los despidos que ello conllevaría.

"Ni la comarca de Cartagena ni la región de Murcia pueden permitir la desaparición de uno de los pilares fundamentales de la economía industrial tanto comarcal como regional", incidieron.

Desde el sindicato instamos a los Gobiernos a que intervengan directamente y tomen medidas que eviten que Cartagena, "treinta años después, tenga que volver a afrontar un nuevo escenario de reconversión industrial fallida, con cierres, despidos y sin alternativas".

Por su parte desde el sindicato continuarán movilizándose junto al comité de empresa de Sabic "hasta el final y sin resignarnos a que esta fábrica acabe por cerrar".

Representantes de Comisiones Obreras este lunes / L.O

También han dado la voz de alarma sobre la situación de las empresas auxiliares, "algunas ya han empezado con el expediente de regulación porque si no hay planta que trabaje, no hay planta que se mantenga, ni que se limpie, ni que se repare, ni que nada".

Asimismo, desde la Secretaría General del STR, como sindicato mayoritario en Sabic, han manifestado su total apoyo a los trabajadores del complejo local ante la incertidumbre del proceso de venta. "Si bien esta decisión empresarial es una medida desastrosa, mal evaluada y que ignora por completo a la plantilla, la defensa de nuestras condiciones y puestos de trabajo sí depende de nuestra unidad", apuntaron.

Han solicitado formalmente que "se abandone la opacidad", teniendo en cuenta que "las más de 500 familias directas y los cientos de trabajadores de las empresas auxiliares no pueden seguir recibiendo información sesgada. La claridad es el primer paso indispensable para una defensa justa".

Clamaron que no permitirán que se olvide a la industria auxiliar, porque "su situación es igual de crítica y su implicación es vital para minimizar el daño a la economía de las familias y de toda la Región".

Advirtieron que están dispuestos a luchar, "no podemos controlar decisiones empresariales erróneas como esta, pero sí nuestra respuesta ante ellas".