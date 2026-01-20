MC apuesta por una ordenanza municipal que regule la instalación de plantas fotovoltaicas en Cartagena

MC ratificó este lunes su apoyo firme y claro a las reivindicaciones de los vecinos de El Algar y Los Belones, afectados por la instalación de huertos solares de plantas fotovoltaicas proyectado cerca de sus viviendas, tras el encuentro mantenido con los residentes de ambas zonas.

El portavoz de MC, Jesús Giménez Gallo, subrayó que se trata de un conflicto que "no va contra el desarrollo ni contra las energías renovables, sino a favor de la convivencia, la seguridad jurídica y una planificación sensata".

Giménez Gallo explicó que "todos queremos que Cartagena se desarrolle y que lleguen inversiones, pero ese desarrollo tiene que hacerse con reglas claras y garantizando la convivencia con los vecinos".

En este sentido, ha recordado que MC ya propuso en julio de 2021 la elaboración de una ordenanza municipal específica para regular la implantación de huertos solares, estableciendo distancias y criterios claros. "Arroyo rechazó esta propuesta nada más llegar a la alcaldía, y cinco años después no se ha avanzado absolutamente nada. Hoy vemos las consecuencias", denunció.

Desde MC consideran que el Ayuntamiento no puede escudarse en que las licencias son actos reglados. "Los ayuntamientos tienen las ordenanzas para decidir cómo se hacen las cosas en su municipio y para evitar conflictos. Es el momento de abrir un proceso participativo para aprobar una ordenanza que dé seguridad a vecinos y empresas", afirmó el portavoz municipal, quien defendió la implantación de medidas inmediatas como priorizar la instalación de placas solares en edificios públicos, "donde las administraciones sí tienen una responsabilidad directa".

Giménez Gallo también alertó del riesgo de que se estén fragmentando proyectos para sortear controles más estrictos. "No puede permitirse el troceo de grandes huertos solares en varios proyectos medianos para evitar trámites ambientales más exigentes, especialmente en entornos sensibles como El Algar o Los Belones", advirtió, insistiendo en que este tipo de prácticas solo generan desconfianza y enfrentamiento social.

Por su parte, la portavoz de los vecinos afectados por los huertos solares en esta zona, Lidia Morales, aseguró que se trata de un "despropósito" en términos ecológicos, de población, y económicos, especialmente por permitir la instalación de estas infraestructuras en una zona tan cercana al Mar Menor.

Además, insistió "en que se trata de algo perjudicial para el bienestar de los vecinos de la zona", invitando a unir los máximos esfuerzos posibles.

Por último, el portavoz de MC dejó claro que la solución no pasa por acuerdos aislados por distritos, sino por una normativa municipal común y clara, coordinada además con el futuro Plan General. "MC está del lado de los vecinos y también del desarrollo de Cartagena. No son conceptos incompatibles si se hacen bien las cosas. Las normas tienen que estar claras, sobre la mesa, y garantizar al mismo tiempo los derechos de los vecinos, y un desarrollo ordenado y justo para el municipio", concluyó.