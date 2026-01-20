El Consejo de Ministros aprueba abrir un acceso público por El Portús a Cala Morena en Cartagena

El Consejo de Ministros ha acordado este martes la declaración de utilidad pública de determinados bienes y derechos para posibilitar el acceso a cala Morena, en El Portús, en la zona oeste de Cartagena.

Cala Morena se encuentra junto a la desembocadura de la rambla de El Portús, y constituye una unidad geomorfológica independiente contenida por la Punta del Moco al oeste y la Sierra de la Muela al este. Ambas realidades naturales impiden el paso en unas condiciones mínimas de seguridad, por lo que el acceso a la playa depende de la tolerancia del titular de la única parcela catastral que linda al interior con ella, destinada a camping.

El Consejo de Ministros ha determinado que dado que el acceso público y gratuito a cala Morena no está garantizado en los instrumentos de planificación urbanística vigentes, se propone establecer la servidumbre de acceso al mar por un camino preexistente por el interior de la finca de propiedad privada colindante y que acarrea el menor sacrificio de los intereses particulares de su titular y, al tiempo, no exige obra alguna, dado que se encuentra en perfectas condiciones de uso.

Así, la solución que se propone se ajusta también a los principios de eficacia, economía y de eficiencia en la asignación y utilización de recursos públicos, señalan desde Delegación del Gobierno en la Región de Murcia.

Por todo ello se ha estimado procedente declarar de utilidad pública los bienes y derechos necesarios para facilitar el acceso a cala Morena, a fin de poder iniciar el procedimiento expropiatorio para imponer la servidumbre de acceso al mar, de conformidad con lo previsto en el artículo 28 de la Ley de Costas.

El portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Cartagena, Manolo Torres, celebró esta noticia que cumple con "una reivindicación histórica de la zona oeste para que esa cala, que es pública, tenga un acceso público". Torres defendió que "frente a la confrontación de Arroyo y su gobierno, el Partido Socialista de Cartagena da soluciones a los problemas reales de los cartageneros".

El artículo 28 de la Ley de Costas regula la servidumbre de acceso al mar que tendrá carácter público y gratuito. Este precepto dispone que sean los planes y normas de ordenación territorial y urbanística del litoral los que prevean esos accesos al mar.

No obstante, cabe recordar que las competencias en materia de ordenación del territorio corresponden a las comunidades autónomas y a los municipios, aunque el párrafo tercero de dicho artículo concede a la Administración General del Estado la potestad de imponer una servidumbre en caso de que no sea posible aplicarla mediante herramientas de planificación, habilitando la vía de la expropiación forzosa al efecto.