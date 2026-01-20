Más de 7 millones de euros y 12 meses de obras: el Puerto de Cartagena saca a licitación la remodelación del Paseo de la Marina

Cartagena avanza hacia el mar. La Autoridad Portuaria ha sacado a licitación el proyecto 'Remodelación de la Fachada Marítima. Fase 4: Paseo de la Marina', dentro del modelo de integración puerto-ciudad 'De Faro a Faro', para seguir construyendo "un frente marítimo más accesible, amable y pensado para las personas, dentro de la estrategia marcada por Puertos del Estado para promover la relación entre los puertos y sus ciudades".

La actuación se desarrollará en el entorno de la Terminal de Cruceros, una de las principales puertas de entrada del turismo internacional a la ciudad, pero también un espacio común para muchos cartageneros.

El objetivo es ordenar y revitalizar esta zona para que "sea más acogedora, cómoda y disfrutable, tanto para quienes llegan por primera vez como para quienes la viven cada día".

El proyecto apuesta por un espacio público más humano, con nuevas zonas de sombra y descanso, una mejor integración paisajística y la puesta en valor de la Muralla de Carlos III, uno de los grandes elementos patrimoniales del entorno.

Además, se construirá un edificio de uso comercial y de servicios de 1.235 m², concebido como una galería cubierta que albergará el Centro de Interpretación del Puerto de Cartagena, junto a locales, aseos accesibles y dependencias técnicas.

"La sostenibilidad y el confort climático son protagonistas del diseño", que incorpora cubiertas ajardinadas, pérgolas ligeras con vegetación, jardineras y una lámina de agua que ayudará a refrescar el ambiente y a crear un espacio más agradable.

El paseo se completa con una senda compartida para peatones, ciclistas y patinetes, "reforzando una movilidad más saludable y respetuosa con el entorno".

La actuación cuenta con un presupuesto de licitación de 7.255.674,59 euros y un plazo de ejecución previsto de 12 meses. Esta inversión se suma a las iniciativas que la Autoridad Portuaria de Cartagena está impulsando para modernizar sus infraestructuras, "consolidar a la ciudad como destino de cruceros de referencia y abrir el puerto a la ciudad como un espacio de encuentro, identidad y vida urbana".