Más de 7 millones de euros y 12 meses de obras: el Puerto de Cartagena saca a licitación la remodelación del Paseo de la Marina

La actuación, que se desarrollarán en el entorno de la Terminal de Cruceros, incluye la construcción de un edificio de uso comercial y de servicios de 1.235 m², concebido como una galería cubierta que albergará el Centro de Interpretación de la Autoridad Portuaria

Recreación del Paseo de la Marina cuando se hayan completado los trabajos de remodelación de la zona de la Terminal de Cruceros

Recreación del Paseo de la Marina cuando se hayan completado los trabajos de remodelación de la zona de la Terminal de Cruceros / A.P.C

Juana Martínez

Cartagena avanza hacia el mar. La Autoridad Portuaria ha sacado a licitación el proyecto 'Remodelación de la Fachada Marítima. Fase 4: Paseo de la Marina', dentro del modelo de integración puerto-ciudad 'De Faro a Faro', para seguir construyendo "un frente marítimo más accesible, amable y pensado para las personas, dentro de la estrategia marcada por Puertos del Estado para promover la relación entre los puertos y sus ciudades".

La actuación se desarrollará en el entorno de la Terminal de Cruceros, una de las principales puertas de entrada del turismo internacional a la ciudad, pero también un espacio común para muchos cartageneros.

El objetivo es ordenar y revitalizar esta zona para que "sea más acogedora, cómoda y disfrutable, tanto para quienes llegan por primera vez como para quienes la viven cada día".

El proyecto apuesta por un espacio público más humano, con nuevas zonas de sombra y descanso, una mejor integración paisajística y la puesta en valor de la Muralla de Carlos III, uno de los grandes elementos patrimoniales del entorno.

Además, se construirá un edificio de uso comercial y de servicios de 1.235 m², concebido como una galería cubierta que albergará el Centro de Interpretación del Puerto de Cartagena, junto a locales, aseos accesibles y dependencias técnicas.

"La sostenibilidad y el confort climático son protagonistas del diseño", que incorpora cubiertas ajardinadas, pérgolas ligeras con vegetación, jardineras y una lámina de agua que ayudará a refrescar el ambiente y a crear un espacio más agradable.

El paseo se completa con una senda compartida para peatones, ciclistas y patinetes, "reforzando una movilidad más saludable y respetuosa con el entorno".

La actuación cuenta con un presupuesto de licitación de 7.255.674,59 euros y un plazo de ejecución previsto de 12 meses. Esta inversión se suma a las iniciativas que la Autoridad Portuaria de Cartagena está impulsando para modernizar sus infraestructuras, "consolidar a la ciudad como destino de cruceros de referencia y abrir el puerto a la ciudad como un espacio de encuentro, identidad y vida urbana".

