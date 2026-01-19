Rebelión de los últimos floristas del centro de Cartagena por el espacio en la calle

Los puestos de flores de Juan XXIII han acompañado a los cartageneros en muchos de los momentos más especiales de sus vidas. En el centro son los únicos puestos de venta de flores frescas que todavía sobreviven. En el municipio también quedan algunos todavía frente a cementerios como en el San Antonio Abad o en la Alameda de San Antón a la altura de la rotonda del Escudo. Ahora están en pie de guerra contra el Ayuntamiento de Cartagena por las nuevas condiciones que les han impuesto.

Uno de los puestos más antiguos de la zona, la floristería Bambú, se ha rebelado contra las nuevas normas que esta semana les he puesto el Consistorio.

En concreto, una publicación en redes sociales se han dirigido directamente a la alcaldesa, Noelia Arroyo, señalando que se trata de una "vergüenza".

Hacen referencia a que la pasada semana los operarios municipales acudieron a sus puestos para limitar la zona de la vía pública en la que pueden ofrecer sus productos.

Cuestionan la supervivencia del negocio si cada vez tienen menos espacio para los productos

Ante esta situación, sienten "vergüenza e impotencia de lo que está haciendo este Ayuntamiento", pues les han reducido el espacio disponible para la venta y han juntado los cuatro puestos más, teniendo en cuenta que necesitan el espacio para colar los cubos en los que ofertan las flores y los pequeños árboles que también venden.

Los propietarios de la floristería, que llevan más de 10 años en el mismo lugar, ironizan sobre las medidas tomadas por el Ejecutivo local para paliar la pérdida de clientes del pequeño comercio. "¿Esta era la solución para levantar la perdida de ventas que estamos teniendo por haber 4 kioscos tan juntos vendiendo lo mismo?", cuestionan.

"Quitarnos calle, restringirnos venta, meternos para dentro y así todo solucionado para levantar esos negocios: cuatro floristerías juntas a menos de 1,50 de separación. ¿Esa es la ayuda a los kioscos?", hacen hincapié.

Asimismo, afirman que el Ayuntamiento se ha "coronado" con su visión para apoyar al pequeño comercio.

El Ayuntamiento está inmerso en un proceso para modificar la ordenanza municipal

Antes de lanzar una desesperada señal de ayuda a clientes, tanto amigos como grupos políticos vaticinan que si la situación no se revierte serán "más kioscos a los que les queden dos días para cerrar".

Cabe recordar que el Ayuntamiento de Cartagena se encuentra inmerso en el proceso de renovación de la Ordenanza Municipal que regula la actividad comercial de los kioscos.

La nueva legislación municipal amplía de forma sustancial las actividades que pueden desarrollarse en estos puestos de la vía pública, con el objetivo de reforzar su viabilidad económica y acercar más servicios a los barrios y diputaciones.

Además de la venta de prensa, la norma permite incorporar nuevos servicios: venta de entradas, distribución y recogida de paquetería o recarga de la tarjeta del autobús urbano, entre otros.

En los kioscos también se autoriza la venta de bebidas envasadas, cafés de cápsula y helados, dentro de los límites previstos para cada tipo y sin que puedan transformarse en establecimientos de hostelería, actividad que seguirá prohibida salvo autorización expresa.

La ordenanza define tres tipos de quioscos: el tradicional, el de helados artesanales y el de churros y masas fritas, todos sometidos a exigencias sanitarias y técnicas específicas. El régimen de concesión se configura como uso privativo del dominio público municipal, con licitación obligatoria y títulos de diez años, prorrogables hasta un máximo de veinte. El titular de la concesión deberá atender personalmente el quiosco y solo podrá incorporar hasta dos auxiliares contratados.