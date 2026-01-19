El 'Furor' parte de Cartagena para dar seguridad a la ruta de importación de crudo desde Nigeria

El Buque de Acción Marítima 'Furor' parte este lunes desde Cartagena para su despliegue en la costa occidental de África, principalmente en aguas del Golfo de Guinea. Los 56 miembros de la tripulación participarán en una misión que tiene previsto durar cinco meses.

El capitán de corbeta, Ángel García Estrada, comandará "con orgullo" el buque por primera vez en una misión internacional. "El objetivo principal de este despliegue es aportar estabilidad a la zona del Golfo de Guinea, que es un espacio marítimo de interés para España. Haremos labores de vigilancia y seguridad marítima. También, apoyaremos el fortalecimiento de las capacidades militares de los países ribereños y desarrollaremos actividades de diplomacia y defensa con el apoyo a las relaciones diplomáticas de España en los países de la costa occidental de África", explicó el comandante del 'Furor'.

García Estrada concretó que el Golfo de Guinea es un espacio de interés para España, en primer lugar por el crudo que la nación importa sobre todo de Nigeria y por la importante flota pesquera nacional que faena en esas aguas.

El capitán de corbeta especificó que "la vigilancia y la disuasión que proporcionamos hace que las rutas marítimas de suministro, sean más seguras, con lo cual redundará en el precio del crudo que pagamos aquí en España y damos apoyo y asistencia a la flota pesquera si es necesario".

El principal peligro al que se enfrentarán será la piratería, si bien es un fenómeno "intermitente en el Golfo de Guinea, sobre todo en Nigeria", también es una zona en la que proliferan las rutas de inmigración ilegal y otros tráficos ilícitos.

Además de los 56 tripulantes que parten de Cartagena en Canarias embarcarán 11 infantes de marina como Equipo Operativo de Seguridad pertenecientes a las unidades de la Fuerza de Protección de la Infantería de Marina.

Las Presencias Marítimas Coordinadas en el Golfo de Guinea obedecen a la iniciativa de la Unión Europea de buscar sinergias en las actividades que desarrollan los diferentes países en la región.

El despliegue del 'Furor' contribuye a fortalecer el vínculo entre España y los países ribereños para mejorar la seguridad marítima en la zona, y avanzar en la cooperación entre la UE y los Estados del Golfo de Guinea. El objetivo de este mecanismo en la región es asegurar una presencia y disponibilidad marítima permanente, fomentar la cooperación marítima internacional y brindar una mayor capacidad operativa europea. España es uno de los principales contribuyentes a esta iniciativa europea.

Durante el despliegue se hace escala en puertos de diferentes países diferentes de la zona occidental africana como Mauritania, Senegal, Cabo Verde, Ghana, Gabón, Nigeria, Costa de Marfil y Camerún.

El 'Furor' cuenta con la capacidad de embarcar y operar con cualquier helicóptero de la Armada, así como realizar operaciones de vuelo con un gran abanico de helicópteros aliados lo que garantiza un nivel muy alto de interoperabilidad con otras unidades y países amigos.

Igualmente, tiene la capacidad de operar con diferentes sistemas aéreos no tripulados como el dron de ala fija M5D-AIRFOX, que permite aumentar la capacidad del barco en funciones de detección, localización, clasificación e identificación de contactos de interés así como apoyar durante las Operaciones de Interdicción o Seguridad Marítimas.