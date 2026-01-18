El mural de Carpe de Radio Juventud

Vuelven las Historias de Cartagena después de un periodo de descanso y lo hacen una vez más recordando uno de los elementos desaparecidos del urbanismo cartagenero que probablemente algunos de los lectores recordarán. Viajamos a los años setenta del siglo pasado, concretamente al año 1974, cuando se inaugura oficialmente por los entonces Príncipes Juan Carlos y Sofía la Casa de la Juventud, diseñada por el arquitecto Francisco Carbajosa Iznaola, junto a la Casa de la Cultura.

En el proyecto original, en la parte izquierda, aparecía un gran muro destinado inicialmente a alojar el nombre de la institución y que acabaría dando cobijo al protagonista de la historia de hoy. Pero antes de hablar de él voy a hacerlo de su autor, Antonio Hernández Carpe (1921-1977), natural de Espinardo y considerado uno de los mejores pintores y muralistas de España. Difícil condensar su trayectoria pero estudió en la Escuela de Bellas Artes de San Fernando de Madrid, amplió sus estudios en Italia y expuso en Roma y en la Feria Mundial de Nueva York en la muestra Pintores Españoles.

Murales suyos hasta un total de cien había por toda la geografía española, en la Universidad Internacional Menéndez Pelayo de Santander, Universidades laborales de Toledo y Logroño, Obras del Puerto de Cádiz, Universidad de las Palmas, Delegación Nacional de Deportes de Madrid, Centro de Promoción Social de Linares y en varios Colegios Mayores, iglesias y conventos. He dicho antes 'había' porque además del que nos ocupa otros murales suyos desaparecieron fruto en algunos casos de la incultura y en otros de la desidia, algún ejemplo veremos más adelante. De él dijo el poeta José Hierro que representaba el papel del pintor renacentista, que la geometría, la composición abstracta era lo primero y la figuración después. El historiador del arte José Camón afirmaba que era muy buen retratista pero en los temas imaginativos era donde encontraba su ambiente. Por todo ello no es extraño que fuera la persona elegida para dar contenido a ese paño de diez metros de largo por dos de ancho, un trabajo por el que se le abonaron unas 150.000 pesetas de la época.

El mural de Carpe completamente oculto por papeles y publicidad variada / L.O.

Su ubicación en el exterior del edificio bajo las ventanas de la añorada Radio Juventud de Cartagena iba a ser la causa del principio de sus males. Demasiado expuesto a cualquier acto vandálico o falta de civismo en una época en la que cualquier superficie era buena para pegar carteles publicitarios o de propaganda electoral. Y así debió de suceder en las elecciones municipales celebradas en abril de 1979 pues unos meses después, en septiembre, aparecía en el diario Línea un artículo denunciando su vergonzoso estado de abandono.

El mural se encontraba oculto tras kilos y kilos de papel y el autor del texto se preguntaba a quién correspondía su limpieza, a la Delegación Local de Cultura, al Ayuntamiento o a las casas comerciales que habían colocado sus carteles sobre una obra de arte. Que nada se hizo lo demuestra el hecho de que tres años después de nuevo un artículo en el mismo diario se lamentaba de que el mural había perdido unos azulejos y si no se ponía remedio podría destrozarse totalmente.

Y así fue, efectivamente en 1986 casi todo el mural estaba destrozado y las únicas partes salvables fueron almacenadas en los bajos de la Casa de la Juventud. Este último dato salió a la luz en 1988 cuando el mural que Carpe hizo en la Biblioteca Nacional de España fue incomprensiblemente picado, barrido, destruido y cubierto de cemento y cal con el consiguiente escándalo que obligó a que dicha institución realizara una exposición a modo de desagravio sobre el genial muralista.

Por desgracia, en Cartagena además del de Carpe ya habíamos perdido varios de los murales que los pintores cartageneros Enrique Gabriel Navarro y Ramón Alonso Luzzy realizaron como el del colegio de los Hermanos Maristas en la plaza de San Agustín o el del Garage Huertas. Con la intención de salvaguardar las obras del pintor se constituyó hace unos años la Fundación de Arte el Mural de Hernández Carpe con la que me puse en contacto para facilitarles toda la información sobre el desaparecido mural de la Casa de la Juventud y a la que deseo la mejor de las suertes.